Grad nagradio šampione Evrope iz Omoljice

Mladi Omoljčani obeležili su školsko takmičenje iz nastavnog predmeta „Tehnika i tehnologija” koje je nosilo naziv „Šta znaš o saobraćaju”. Deca iz OŠ „Dositej Obradović” predstavljala su našu zemlju na Evropskom prvenstvu u Beogradu koje je održano tokom prošle školske godine i osvojila prvo mesto.

Kao reprezentativci Srbije pokazali su se na najbolji mogući način u konkurenciji 18 evropskih zemalja, pa je Grad Pančevo članove šampionskog tima nagradio sa osam bicikala. Ovim povodom, mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje, i Branislav Raketić, većnik u čijem su resoru komunalni poslovi, ugostili su evropske prvake i njihovog mentora – nastavnika tehnike i tehnologije Miodraga Tasića, 14. septembra, u zgradi Gradske uprave.

Nakon srdačnih čestitki gradskih čelnika i zajedničke fotografije usledila je primopredaja biciklova. Osnovci koji najbolje u Evropi poznaju saobraćaj nisu krili sreću i zadovoljstvo.

Da podsetimo, učenici škole „Dositej Obradović” iz Omoljice osvojili su, najpre, prva mesta na opštinskom, okružnom i republičkom nivou takmičenja, čime su se kvalifikovali za evropsku smotru, održanoj u organizaciji Ministarstva prosvete i AMSS-a, na kojoj su blistali i pojedinačno i ekipno. Bravo za članove ekipe i mentora!

(Pančevac / S. T.)

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