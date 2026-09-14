Gradonačelnik čestitao rođendan „Zvucima srca”

Pre dve godine 14. septembra otvoren je specifičan kafić u centru Pančeva: u njemu rade i u njemu se druže osobe sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom. Drugi rođendan je u punom prostoru u Ulici Žarka Zrenjanina korisnicima i zaposlenima čestitao gradonačelnik Aleksandar Stevanović.

On se obratio vidno srećnim i dobro raspoloženim osobama sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim drugarima koji im pružaju podršku:

– Ovde se dešava nešto fenomenalno – inkluzija osoba sa invaliditetom, što je jedna od osnovnih stvari zbog koje smo pre dve godine ušli u ovaj projekat. Želja nam je da pokažemo svim osobama sa invaliditetom da im je Grad Pančevo oslonac i velika podrška. Bićemo i ubuduće, kroz sve projekte koje zajedno realizujemo.

Gradonačelnik je podsetio na to da je Grad Pančevo pre izvesnog vremena organizaciji „Dečja srca” poklonio kamper, koji prema njegovim saznanjima „radi fenomenalan posao na teritoriji čitave Srbije, kao i u našem gradu”.

Objasnio je:

– Postojale su osobe koje nisu mogle iz raznih razloga da dođu do nas, do institucija države, pa smo mi došli do njih kako bismo im pomogli u rešavanju njihovih problema. Nastavićemo sa projektima kao što su inkluzivno dečije igralište i „Tamiš fit-park”, gde smo nedavno postavili sprave za vežbanje za osobe sa invaliditetom. Radićemo sve ono na šta nam se skrene pažnja na ovakvim događajima i okupljanjima, a da može da postigne glavni cilj – da svi vide da osobe sa invaliditetom nisu drugačije i da su svi oni kao i mi koji nemamo invaliditet članovi ovog društva i da zaslužuju normalan život.

Stevanović je čestitao „Zvucima srca” rođendan, zahvalio im je na svemu što rade i obećao da će Grad Pančevo nastaviti da bude podrška dečijim srcima i svim udruženjima koja se bave problemima osoba sa invaliditetom.

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(Pančevac / S. T.)

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