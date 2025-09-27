Lagani trik sa kuhinjskom folijom efikasno smanjuje račune za struju

Jednostavan trik s kuhinjskom folijom pomaže da zadržite toplotu i smanjite potrošnju energije bez velikih ulaganja.

Stručnjaci tvrde da postoji jednostavan način kako smanjiti potrošnju i uštedeti ove zime – uz pomoć obične prozirne folije. Ona se najčešće koristi za zamotavanje ostataka hrane, ali očigledno može poslužiti i kao jeftin izolator za prozore, jedan od najvećih “krivaca” za gubitak topline u domu.

Procene govore da prozori odnose i do 20 posto toplote iz prostorije. Ako imate stara ili loše izolirana stakla, problem je još izraženiji. Zato stručnjaci preporučuju da se, osim zavesa i zatvaranja pukotina, razmisli i o dodatnim slojevima izolacije.

Poznati britanski finansijski stručnjak Martin Luis pojasnio je zašto je upravo prozirna folija pametna ideja kad je reč o uštedi energije.

Folija se jednostavno postavlja s unutrašnje strane okvira, a ključna je stvar da mora biti dobro zategnuta i da ne propušta vazduh.

Time se stvara mali vazdušni džep između stakla i folije koji deluje poput dodatnog sloja stakla, smanjujući gubitak toplote. Zapravo, reč je o svojevrsnom improvizovanom „drugom zastakljenju“, piše britanski Ekspres, a prenosi Jutarnji list.

– Stavljanjem sloja posebno dizajnirane folije (ili dobre staromodne prozirne folije) na svaki od vaših prozora, zarobljavate mali sloj vazduha, što može pomoći u sprečavanju izlaska toplote. Ključ za dodavanje drugog sloja ‘zastakljenja’ je da bude proziran i hermetički zatvoren – navodi Luis.

Kompanija za proizvodnju prozora Everest potvrdila je delotvornost ove metode. Njihovi stručnjaci ističu da prozorska folija može reflektovati do 30 odsto toplote natrag u prostoriju tokom zime. Jeftinije varijante verovatno daju slabije rezultate, ali ušteda se svejedno oseti.

Trostruko staklo

Za one koji žele dugoročno rešenje, Everest preporučuje prelazak s dvostrukog na trostruko staklo. Takva moderna rešenja, kažu, mogu biti i do tri puta energetski efektnija od starih dvostrukih prozora. Ali, takva investicija je za mnoge jednostavno preskupa.

Zato je folija privlačna kao brzo i jeftino rešenje. Komplet za foliranje prozora u radnjama košta svega nekoliko evra, a za postavljanje je dovoljan fen za kosu i malo trake. Fenom se folija dodatno zategne i stvori se nepropusna barijera.

Male promene donose veliku uštedu

Osim folije, stručnjaci podsećaju na niz drugih sitnih trikova: spuštanje roletni noću, korišćenje debelih zavesa, zatvaranje vrata prostorija koje se ne greju, kao i jednostavno smanjenje temperature grejanja za jedan stepen. Svaka od tih sitnica, tvrde, dugoročno pravi razliku na računu.

– Kad se svake godine dogodi hladni talas, prioritet je zadržati toplotu u domu. Cene energenata rastu, a istovremeno nas pritiska i problem klimatskih promena. Zato su ovakvi mali, ali delotvorni trikovi važniji nego ikad – poručuju iz Everesta.

Vredi li pokušati?

Za domaćinstva koja nisu spremna na veliku investiciju u nove prozore, prozirna folija može biti pravo rešenje. Iako ne može potpuno da zaustavi gubitak toplote, može da ga značajno uspori i time smanji potrebe za dodatnim grejanjem.

Drugim rečima, dok čekamo dugoročna rešenja i sistemske mere energetske efikasnosti, možda se isplati posegnuti za najobičnijom folijom iz kuhinjskog ormarića. Ako ništa drugo, grejanje će se uključivati kasnije, a računi bi mogli biti nešto manji.

(Bizportal)