Bela Crkva: U OŠ „Žarko Zrenjanin“ značajno veći broj prvaka

Početak školske godine u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi obeležio je dolazak 47 prvaka, raspoređenih u dva odeljenja. U odnosu na prethodne godine, broj najmlađih đaka je veći, što je za kolektiv škole dodatni podstrek za nastavak kvalitetnog rada i unapređenje uslova za obrazovanje.

Školska 2026/27. godina donela je lepe novine u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi. Direktor škole Nenad Jokanović istakao je zadovoljstvo ovogodišnjim brojem upisanih prvaka, koji je značajno veći u odnosu na prethodne godine. Veći broj najmlađih školaraca predstavlja ohrabrujući pokazatelj za budućnost ove obrazovne ustanove.

U školi je u toku proces modernizacije i obnove. Svake školske godine ulaže se u nabavku potrebne opreme i uređenje prostora, sa ciljem da se unaprede nastava i uslovi u kojima učenici stiču nova znanja. Na taj način škola nastoji da svojim đacima obezbedi što bolje i savremenije okruženje za učenje i odrastanje,rekao je Jokanović.

Posvećenost i zajednički trud zaposlenih u OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi najbolje se ogledaju u uspesima njihovih učenika na opštinskim i republičkim takmičenjima. Ovi rezultati potvrđuju kvalitetan rad škole i predstavljaju najbolji podstrek za nove uspehe i ulaganje u znanje i razvoj mladih.

(RTV Pančevo)