Postavljene kamere u Plandištu u cilju sprečavanja nastanka divljih deponija

Opština Plandište, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, nastavila je sa realizacijom projekta prevencije nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada i sprečavanja nastanka divljih deponija.

Projekat prevencije i sprečavanje nelegalnog odlaganja otpada u ovoj fazi realizacije podrazumeva postavljanje kamera visoke rezolucije sa ciljem kontinuiranog praćenja lokacija koje su označene kao visoko rizične za nelegalno odlaganje otpada. Postavljanje kamera na lokacijama divljih deponija je nastavak realizacije projekta zaštite i unapređenja životne sredine, prenosi eVršac.

Nadležne ekipe su na terenu i kamere su postavljene u naseljenim mestima Jermenovci, Markovićevo, Banatski Sokolac, Hajdučica i Velika Greda. Ove kamere će direktno biti povezane sa sedištem komunalne inspekcije i nadležnim službama JP Polet Plandište, koji će imati mogućnost praćenja lokacija svakodnovno tokom 24 časa.

„Nelegalno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija predstavlja nanosi veliku šetetu za životnu sredinu. U cilju očuvanja i zaštite životne sredine i sprečavanja nastanka divljih deponija, u narednom periodu na teritoriji opštine Plandište biće postavljeno još nekoliko kamera na više lokacija. Kontinuirano praćenje lokacija na kojima se stvaraju divlje deponije polako, ali sigurno privodi se kraju. Ovo je jedan vrlo značajan projekat koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i ima za cilj da preventivno delujemo na naše sugrađane. Svi oni koji se ne budu pridržavali zakonskih odredbi i nastave sa bacanjem otpada na javnim površinama biće procesuirani i strogo kažnjavani. Zajedničkim snagama moramo voditi računa zaštiti životne sredine“, istakao je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

Realizacija ovih projekata ima za cilj preventivno delovanje, da se građani podstaknu da otpad odlažu na propisanim lokacijama i adekvatno uređenim deponijama, ali i da aktivno deluju na nesavesne pojedince koji će za svoje postupke odgovarati i biti procesuirani u skladu sa zakonom.

(Pančevac/eVršac)