Tarot prognoza: Poruka karata za utorak, 15. septembar
20:00
14.09.2026
Ovan – Kula (The Tower)
💼 Posao: Moguće su iznenadne promene planova ili prekid saradnje koja već duže vreme ne funkcioniše. Ovo je čišćenje terena za nešto mnogo bolje.
❤️ Ljubav: Istina izbija na površinu. Kratkotrajna tenzija i rasprava sa partnerom zapravo će raščistiti vazduh i rešiti stare nesuglasice.
🍏 Zdravlje: Stres i napetost su povišeni. Pazite na pritisak.
📌 Savet: Ne opirite se promenama; srušite ono što je nestabilno da biste izgradili bolje.
Bik – Carica (The Empress)
💼 Posao: Odličan dan za kreativne projekte i stabilizaciju finansija. Sve što danas započnete imaće tendenciju da raste i donese povoljan profit.
❤️ Ljubav: Period obilja, nežnosti i plodnosti. Zauzeti Bikovi uživaju u punoj podršci partnera, dok slobodni zrače neodoljivom privlačnošću.
🍏 Zdravlje: Odlično. Osećate se vitalno i povezano sa prirodom.
📌 Savet: Prepustite se stvaralačkoj energiji i negujte ljude oko sebe.
Blizanci – Mag (The Magician)
💼 Posao: Sve karte su u vašim rukama. Imate veštinu, harizmu i resurse da rešite bilo koji poslovni problem ili pokrenete novu saradnju.
❤️ Ljubav: Rečima danas možete osvojiti koga god poželite. Komunikacija sa partnerom je inspirativna i budi novu strast.
🍏 Zdravlje: Dobro, ali nemojte trošiti mentalnu energiju na previše strana.
📌 Savet: Fokusirajte svoju volju i pređite sa reči na dela.
Rak – Mesec (The Moon)
💼 Posao: Pazite se skrivenih motiva na radnom mestu. Nisu sve informacije jasne, pa odložite potpisivanje ugovora ili važne finansijske transakcije za neki drugi dan.
❤️ Ljubav: Suočavate se sa sopstvenim strahovima, sumnjama ili ljubomorom. Ne donosite zaključke pre nego što otvoreno porazgovarate sa partnerom.
🍏 Zdravlje: Pojačana intuicija, ali i skloni ste promenama raspoloženja.
📌 Savet: Verujte svom unutrašnjem glasu, ali ne dopustite iluzijama da upravljaju vama.
Lav – Sunce (The Sun)
💼 Posao: Karta čistog uspeha i priznanja. Vaš rad izbija u prvi plan, a moguća je pohvala od nadređenih ili finansijska nagrada za dosadašnji trud.
❤️ Ljubav: Sreća, vedrina i apsolutna harmonija. Slobodni Lavovi privlače osobu koja im donosi radost, dok zauzeti proživljavaju prelepe zajedničke trenutke.
🍏 Zdravlje: Izvrsno. Puni ste vitalnosti i pozitivne energije.
📌 Savet: Podelite svoju svetlost i optimizam sa ljudima koji vas okružuju.
Devica – Pustinjak (The Hermit)
💼 Posao: Najbolje rezultate postižete ako se povučete i radite samostalno. Idealno je vreme za analizu dosadašnjih poslovnih koraka i planiranje strategije.
❤️ Ljubav: Potrebno vam je malo vremena za sebe kako biste definisali svoja osećanja. Partner bi mogao osetiti blagu distancu, pa mu objasnite da vam je samo potreban mir.
🍏 Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan odmor i više sna.
📌 Savet: Odgovori koje tražite ne nalaze se oko vas, već u vama samima.
Vaga – Pravda (Justice)
💼 Posao: Danas žanjete ono što ste posejali. Ako ste radili vredno i pošteno, očekujte povoljan ishod pravnih pitanja ili ugovora. Balans u finasijama je uspostavljen.
❤️ Ljubav: Iskrenost je ključ. Odnos sa partnerom zahteva ravnopravnost i otvorene karte. Slobodne Vage privlači neko ko ceni moralne vrednosti.
🍏 Zdravlje: Stabilno. Obratite pažnju na balansiranu ishranu.
📌 Savet: Budite objektivni i donesite odluku hladne glave.
Škorpija – Smrt (Death / Transformacija)
💼 Posao: Ne plašite se naziva ove karte – ona označava kraj jednog ciklusa i uspešan početak novog. Stari projekti se zatvaraju i otvara se prostor za modernije ideje.
❤️ Ljubav: Vreme je da pustite stare navike ili zamerke koje guše vaš odnos. Slobodne Škorpije spremne su da potpuno okrenu novi list u emotivnom životu.
🍏 Zdravlje: Izbacite toksične navike iz svakodnevice.
📌 Savet: Da bi nešto novo poraslo, staro mora da ode. Prihvatite transformaciju.
Strelac – Točak sreće (Wheel of Fortune)
💼 Posao: Okolnosti se iznenada menjaju u vašu korist. Možete dobiti neočekivanu poslovnu ponudu ili priliku koja se ne propušta. Sreća prati hrabre.
❤️ Ljubav: Sudbinski preokreti. Slobodni Strelčevi mogu doživeti susret koji će im promeniti emotivni status, dok zauzeti uspešno rešavaju dugogodišnji problem.
🍏 Zdravlje: Variranje energije. Slušajte potrebe svog tela.
📌 Savet: Iskoristite dobar talas i ne oklevajte kada vam se pruži prilika.
Jarac – Đavo (The Devil)
💼 Posao: Pazite se iskušenja i prečica koje deluju previše dobro da bi bile istinite. Ostanite dosledni svojim etičkim principima i izbegavajte sumnjive novčane dogovore.
❤️ Ljubav: Jaka strast, ali i posesivnost. Možete upasti u zamku ljubomore ili pokušaja kontrole nad partnerom. Slobodne Jarčeve privlači magnetična, ali komplikovana osoba.
🍏 Zdravlje: Sklonost porocima i preterivanju u hrani ili piću.
📌 Savet: Osvestite svoje vezanosti i ne dozvolite materijalnim željama da vas zarobe.
Vodolija – Zvezda (The Star)
💼 Posao: Nada, inspiracija i dugoročni uspeh. Projekti na kojima radite dobijaju zeleno svetlo, a vaša vizija budućnosti počinje da se materijalizuje.
❤️ Ljubav: Emotivno isceljenje. Ako je bilo povreda u prošlosti, danas osećate olakšanje i mir. Odnos sa partnerom je prožet dubokim poverenjem.
🍏 Zdravlje: Odlično regenerisanje organizma. Unutrašnji mir vam donosi snagu.
📌 Savet: Verujte u svoje snove; kosmos vas podržava na vašem putu.
Ribe – Obešeni čovek (The Hanged Man)
💼 Posao: Trenutna stagnacija. Stvari se ne odvijaju brzinom kojom želite, ali ovo vreme iskoristite da pogledate problem iz potpuno drugog ugla.
❤️ Ljubav: Možda imate osećaj da se previše žrtvujete za odnos, a da ne dobijate isto zauzvrat. Vreme je da preispitate svoje granice i prioritete.
🍏 Zdravlje: Mogući su problemi sa cirkulacijom ili zadržavanjem tečnosti.
📌 Savet: Ponekad je prepuštanje i čekanje pametniji potez od forsiranja akcije.
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