IZAŠAO „PANČEVAC”: Hitno prostudirati!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 11. septembra je na trafikama. U „Pančevcu”, od ovog broja, sledećih meseci na osam strana izlaziće dodaci na četiri jezika nacionalnih manjina: ove nedelje krećemo sa makedonskim, a uslediće mađarski, rumunski i slovački. A onda – ukrug.

U makedonskom dodatku možete pročitati kako je u mestima i gradovima Južnog Banata obeležen Ilinden, tekstove o kulturi, tradiciji, umetnosti i novim tehnologijama.

Uz to, „Pančevac” piše o tome kako razmišlja Dragan Lečić iz Kačareva, posledicama koje je požar u Deliblatskoj peščari ostavio na pčele i pčelare, čuvenoj dolovačkoj „Štrudlijadi”, otvaranju izložbe „U susret salonima 2016 – 2026”… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga.

Naš sagovornik ove nedelje je Branislav Raketić, član Gradskog veća zadužen za komunalne delatnosti, javna preduzeća i infrastrukturu. On je, ekskluzivno za „Pančevac”, ocenio rad resora za koji je zadužen:

– Resor za komunalne poslove obuhvata sva javno-komunalna preduzeća u Pančevu i naseljenima mestima, javna preduzeća GSA i „Urbanizam” i komunalne inspekcije. Ovaj resor zahteva da budete veoma pažljivi, da budete na terenu i da pratite sve ono što se dešava, a što naši sugrađani označe kao problem, odnosno da Pančevke i Pančevci za svoj novac kojim plaćaju komunalne službe dobiju adekvatnu uslugu.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

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