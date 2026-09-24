Milena Jovišić: Otkrivamo tajne neolita i udicu od bronze

Autorka programa u starčevačkom muzeju Milena Jovišić, uoči otvaranja velike dečije izložbe u petak, otkriva za RTV Pančevo detalje o spajanju tradicije i umetnosti, ali i o najnovijim arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Starčevo grad.

Kulturni život u Starčevu nastavlja se punim intenzitetom i tokom prvih jesenjih meseci.

Milena Jovišić je najavila da će otvaranje nesvakidašnje postavke dečijih radova biti upriličeno u petak u 18 časova u galeriji Muzeja. Izložba predstavlja krunu tri kreativne radionice koje su uspešno realizovane tokom septembra, a čiji je glavni cilj bio da povežu lokalne slikare sa decom i prenesu im znanja o različitim likovnim tehnikama.

Glavna tematika dečijih dela jeste rani neolit i život ljudi na ovim prostorima pre neverovatnih 8.000 godina.

„Ideja je zapravo da povežemo starčevačke slikare sa decom, da im prenesu svoja znanja o različitim tehnikama, a tematika je rani neolit, odnosno Starčevačka kultura. Smatram da je to jedan lep pristup kroz koji se deca bave ovim važnim periodom za ne samo Starčevo i grad Pančevo, već i za celu našu zemlju“, objašnjava Milena Jovišić.

Mališani su inspiraciju pronalazili u samoj stalnoj postavci muzeja, istražujući živopisnu neolitsku kućicu, specifične oblike posuda i autentične šare.

„Ovo bude jedan mali uvod gde mi decu usmerimo na to šta je tema same radionice i obiđe se postavka muzeja da oni prosto nađu inspiraciju za svoj rad. Uglavnom su to bile neolitske šare i posude kao tema. Deca imaju brojna pitanja, sama kućica im je posebno interesantna zbog te scenografije koja živopisno dočarava život ljudi iz tog vremena“, ističe Jovišić i dodaje da su na poslednjoj radionici deca bila toliko posvećena da su radila blizu dva sata bez obzira na umor posle škole.

Muzej već priprema i bogat program za oktobar. Tokom predstojeće Dečije nedelje biće organizovana tradicionalna „Dečija čajanka”.

„Za oktobar, za Dečju nedelju, planiran je malo drugačiji program. U pitanju je Dečija čajanka gde deca, uglavnom učenici viših razreda koji se bave nekim zanimljivim stvarima u slobodno vreme, gostuju i pričaju o tome, sviraju neki instrument, a u publici su nam prvaci. Prioritet nam je da se mlađi uzrasti kroz jednu opušteniju priču upoznaju sa time što je izloženo u muzeju“, najavljuje autorka programa.

Ipak, najveće uzbuđenje trenutno vlada zbog novih arheoloških iskopavanja na samom lokalitetu Starčevo grad, koja sprovode kustosi Narodnog muzeja Srbije na dubini do tri metra.

„Juče smo baš obišli lokalitet, predsednik mesne zajednice Starčevo i ja. Tamo su svi uzbuđeni jer su velika očekivanja od toga šta će sve biti pronađeno. U višim slojevima su ovi kasni periodi, a juče su bili na nivou gde je bronzano doba. Od tih nekoliko predmeta meni je bilo zanimljivo da su našli udicu od bronze. O svemu tome ćemo u drugoj polovini oktobra i više znati jer će biti organizovano predavanje gde će arheolozi pričati o tome šta je pronađeno“, zaključuje Milena Jovišić.

(Pančevac/RTV Pančevo)