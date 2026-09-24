Slepi i slabovidi proslavili veliki jubilej

Veliki jubilej – osamdeset godina postojanja i rada organizacije koja u našem gradu okuplja slepa i slabovida lica – obeležen je danas svečanom akademijom u punoj sali Kulturnog centra Pančeva. Najpre je kratkim filmom i fotografijama predstavljen rad Međuopštinske organizacije saveza slepih Srbije – Pančevo, a potom se gostima i članovima organizacije obratila Ružica Antić, predsednica MOSSS-a, koja je podelila zahvalnice pojedincima i predstavnicima raznih uduženja i institucija.

U zanimljivom i raznovrsnom programu učestvovale su slepe i slabovide osobe, a mogle su se čuti reči i pesme Jovana Dučića, Mome Kapora, Olivera Dragojevića… Na skupu je govorila i Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Ona je rekla:

– Ovo je veliki jjubilej koji predstavlja osam decenija istrajnosti, solidarnosti i borbe za ravnopravnost. Kroz različita vremena i brojne izazove menjale su se potrebe i okolnosti, ali je ostala ista važna misija – pružiti podršku slepim i slabovidim osobama, štititi njihova prava i stvarati uslove za njihov što samostalniji i kvalitetniji život. Grad Pančevo prepoznaje značaj rada ove organizacije i dugogodišnje saradnje koja je usmerena upravo na potrebe naših sugrađana. Posebno je važno da zajedno radimo na stvaranju društva bez barijera, u kojem svako ima mogućnost da se obrazuje, radi, ostvaruje svoja prava i bude aktivan deo zajednice.

Sanja Patalov Stojadinović je istakla da će Grad i u budućnosti biti partner ove važne organizacije u aktivnostima koje doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Čestitam ovaj veliki jubilej i zahvaljujem svima koji su tokom prethodnih osam decenija svojim radom, energijom i posvećenošću doprinosili stvaranju ravnopravnijeg i humanijeg društva, poručila je članica Gradskog veća.

Ružica Antić je u izjavi za naš sajt kazala da je sigurna da su ljudi zadovoljni programom na svečanoj akademiji.

Dodala je:

– Podelili smo zahvalnice svima onima koji su sa nama sarađivali tokom ovih godina, a takvih divnih osoba je prilično. U Gradu Pančevu imamo velikog i pouzdanog saradnika, pa moram i ovog puta da zahvalim svim prethodnim resornim članovima Gradskog veća, a posebno Sanji Patalov Stojadinović koja je uvek uz nas.

Tradicionalno, 15. oktobra će članovi MOSSS-a prošetati gradom kako bi skrenuli pažnju na to da slepi i slabovidi žive u Pančevu i da Pančevke i Pančevci vide da i oni postoje, te da im treba pomoći da se lakše kreću gradom.

(Pančevac / S. T.)

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