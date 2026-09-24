Računi za struju biće manji tokom cele zime: Na spisku penzioneri, borci i vojni invalidi

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, a ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović rekla je da će penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca sticati bez prijavljivanja.

Ona je, rekla novinarima u Pančevu, nakon dodele ugovora za subvencije za energetsku efikasnost, da će penzioneri sa minimalnim penzijama automatski dobiti popust od 1.000 dinara na računu za električnu energiju od oktobra do marta, bez prijavljivanja i dostavljanja dodatne dokumentacije.

“Oni će automatski dobiti popust na svom računu od 1.000 dinara, znači neće morati nikad da se prijavljuju, da čekaju bilo kakve redove ili da bilo šta od dodatne dokumentacije dostave“, rekla je Đedović Handanović.

Kako je navela, država će pomoći i borcima i invalidima, koji imaju brojilo na svoje ime i prijave se u opštini, a oni će tokom zimske sezone moći da ostvare popust od 1.000 dinara na računima za struju.

“Time, pored svih onih građana koji inače imaju kategoriju energetski ugroženog kupca, zbog broja članova porodice, primanja, da li su socijalno ugrožene kategorije, da li su primaoci socijalne pomoći, pored njih, kojih ima godišnje oko 70 do 80 hiljada, i sa svim ovim drugim kategorijama građana, penzionera do boraca i invalida, ove zimske sezone obuhvatićemo oko 190.000 stanovnika naše zemlje koji će moći da ostvare popuste za električnu energiju“, rekla je ministarka.

Dodala je da je pomoć građanima u smanjenju računa za električnu energiju jedna od mera koje država preduzima, uz napore da obezbedi snabdevanje gasom, električnom energijom i naftnim derivatima za građane i privredu.

Olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko – invalidskoj zaštiti koji imaju brojilo na svoje ime.

Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi uz dostavljanje poslednjeg računa za električnu energiju, imaće i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko- invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Procenjuje se da će, sa ovom olakšicom, penzioneri sa minimalnim penzijama i korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara mesečno tokom grejne sezone.

Takođe, energetski ugroženi kupci će ostvarivati pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.

Energetski ugroženi kupci u zavisnosti od broja članova domaćinstva mogu ostvariti umanjenje računa za određene količine električne energije tokom cele godine, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 posto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun, piše Tanjug.

Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, prijavljuju se, kao i do sada, predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi, na kojem se izjašnjavaju da li će ostvariti umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje.

Zahtevi se rešavaju su u roku od mesec dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine.

(Bizportal)