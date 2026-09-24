Dnevnica do 5.000 dinara, satnica do 600: Evo koliko sezonci sada mogu da zarade

Berba grožđa, jabuka i povrća trenutno otvara vrata sezonskim radnicima širom Srbije, a dnevnice, u zavisnosti od posla i kraja zemlje, idu i do 5.000 dinara, dok se za pojedine poslove nude satnice od 500 do 600 dinara.

Kako za Bizportal kaže Miloš Turinski iz Infostuda, traženi su i radnici za sortiranje, pakovanje, rad u magacinima i pripremu robe za prodaju, pa se tokom 20 radnih dana uz dnevnicu od 4.000 do 5.000 dinara može zaraditi između 80.000 i 100.000 dinara.

„U ovom periodu najviše se traže radnici za berbu grožđa i jabuka, sakupljanje povrća, ali i za poslove koji dolaze posle berbe: sortiranje, pakovanje, rad u magacinu i pripremu robe za prodaju. Potreba za radnicima razlikuje se od kraja do kraja i često je najveća u kratkom periodu kada više proizvođača istovremeno započinje berbu“, rekao je Turinski.

On objašnjava da dnevnice zavise od vrste posla, lokacije i dužine radnog dana.

„Prema ovogodišnjim izveštajima sa terena, za berbu grožđa u okolini Topole pominje se oko 5.000 dinara dnevno, dok se u vlasotinačkom kraju navode satnice od 500 do 600 dinara. Za berbu jabuka i povrća ne postoji jedna dnevnica koja bi važila za celu Srbiju“, naveo je naš sagovornik.

Dnevnica do 5.000 dinara: Berba nije jedini posao za koji sada traže radnike

Kako kaže, važno je videti šta se za ponuđeni iznos očekuje i da li su obezbeđeni obrok, prevoz ili smeštaj.

„Ovi iznosi su primeri sa terena, a ne Infostudov podatak o prosečnoj dnevnici. Ako neko radi 20 dana uz dnevnicu od 4.000 do 5.000 dinara, može da zaradi 80.000 do 100.000 dinara za mesec dana. To je ilustrativna računica, jer broj radnih dana u poljoprivredi zavisi od vremenskih uslova, prinosa i trajanja berbe“, rekao je Turinski.

Naš sagovornik objašnjava da nedostatak sezonaca jeste dugotrajan izazov – posao je fizički zahtevan, traje ograničeno vreme, a više poslodavaca često traži radnike istovremeno.

„Nemamo, međutim, uporedive podatke na osnovu kojih bismo tvrdili da je ove godine teže pronaći radnike nego prošle. Pored same dnevnice, za radnika su važni jasno radno vreme, redovna isplata i uslovi dolaska i boravka na mestu rada. Poslodavci u pojedinim slučajevima obezbeđuju obrok, prevoz ili smeštaj, ali to nije isto kod svakog angažovanja. Zato savetujemo da se svi ti uslovi dogovore pre početka posla“, kazao je on.

Dodao je da potražnja postoji i za pratećim poslovima.

„Na sajtu Poslovi Infostud je, na primer, u septembru bio objavljen oglas za pakovanje voća i povrća sa satnicom od 400 dinara neto. Reč je o jednom konkretnom oglasu, a ne o proseku za tu vrstu posla“, zaključio je Turinski.