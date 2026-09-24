Sportska dešavanja

Vuk iz Pančeva ređa uspehe među seniorima: Pobedio prvog nosioca šahovskog turnira

13:30

24.09.2026

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ŠK Aljehin
Osmnaestogodišnji Vuk Kanačaki, član šahovske škole „Aljehin“ iz Pančeva, nastavlja da beleži zapažene rezultate u konkurenciji seniora.
Posebno značajan rezultat ostvario je na međunarodnom turniru „Trofej Subotice“, gde je uspeo da savlada prvog nosioca turnira i velemajstora. Zahvaljujući odličnom nastupu, Vuk je na ovom takmičenju osvojio čak 70 novih rejting poena.
Samo nekoliko dana kasnije usledio je novi uspeh. Na seniorskom blitz turniru, koji je organizovao Šahovski klub Vračar, Vuk je zauzeo prvo mesto i još jednom pokazao da se uspešno nosi sa iskusnijim igračima.
Rezultati u seniorskoj konkurenciji predstavljaju značajan podstrek za dalji razvoj njegove šahovske karijere i potvrdu velikog potencijala koji Vuk pokazuje.

(Pančevac)

Tagovi

Pančevo šahovska škola Aljehin Trofej Subotice Vuk Kanački

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