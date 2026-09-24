Vuk iz Pančeva ređa uspehe među seniorima: Pobedio prvog nosioca šahovskog turnira

Osmnaestogodišnji Vuk Kanačaki, član šahovske škole „Aljehin“ iz Pančeva, nastavlja da beleži zapažene rezultate u konkurenciji seniora.

Posebno značajan rezultat ostvario je na međunarodnom turniru „Trofej Subotice“, gde je uspeo da savlada prvog nosioca turnira i velemajstora. Zahvaljujući odličnom nastupu, Vuk je na ovom takmičenju osvojio čak 70 novih rejting poena.

Samo nekoliko dana kasnije usledio je novi uspeh. Na seniorskom blitz turniru, koji je organizovao Šahovski klub Vračar, Vuk je zauzeo prvo mesto i još jednom pokazao da se uspešno nosi sa iskusnijim igračima.