Božić: Pametno i bezbedno na internetu

U organizaciji Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu Ministarstva informisanja i telekomunikacija, u Osnovnoj školi „Vasa Živković” danas je realizovano predavanje o bezbednom korišćenju interneta, koje je bilo namenjeno učenicima šestog razreda. Prisustvovala mu je i članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje mr Tatjana Božić, koja se i obratila deci.

Cilj je bio da se đacima približe najvažniji aspekti bezbednog i odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju. Tokom predavanja učenici su imali priliku da se upoznaju sa načinima zaštite ličnih podataka, prepoznavanjem rizičnih sadržaja i potencijalno opasnih ponašanja na internetu, kao i sa značajem odgovornog korišćenja digitalnih tehnologija. Posebna pažnja posvećena je podizanju svesti o mogućim rizicima sa kojima se deca i mladi susreću u digitalnom prostoru, kao i načinima na koje mogu da zaštite sebe i svoje podatke.

Kroz razgovor i razmenu iskustava, mladi tinejdžeri su mogli da postavljaju pitanja i dobiju praktične smernice za bezbednije korišćenje interneta i digitalnih platformi.

Mr Tatjana Božić je rekla:

– Predavanje o bezbednosti dece na internetu „Pametno i bezbedno” ima veliki značaj u prevenciji i zaštiti učenika od različitih rizika kojima mogu biti izloženi u digitalnom okruženju. Cilj predavanja je da se učenici upoznaju sa odgovornim i bezbednim korišćenjem interneta, društvenih mreža, aplikacija i digitalnih uređaja. Posebna pažnja posvećena je zaštiti ličnih podataka i privatnosti, prepoznavanju nebezbednih sadržaja i kontakata, prevenciji elektronskog nasilja, kao i odgovornom ponašanju na internetu. Učenici su podstaknuti da razvijaju kritičko mišljenje i da pravovremeno prepoznaju situacije koje mogu ugroziti njihovu bezbednost.

Ona je dodala da „Grad podržava akcije i predavanja koja su u vezi sa važnim aspektom, a to je osnaživanje učenika da se, u slučaju neprijatnog ili rizičnog iskustva na internetu, obrate roditeljima, nastavnicima, stručnoj službi škole ili drugoj odrasloj osobi od poverenja”. Kako je objasnila, na taj način doprinosi se stvaranju bezbednog digitalnog okruženja i razvijanju odgovornog odnosa prema sopstvenoj i tuđoj privatnosti.

Prema rečima organizatora, predavanje je deo aktivnosti usmerenih na kontinuirano informisanje i edukaciju dece i mladih o bezbednosti na internetu, kao i na razvijanje digitalne pismenosti i odgovornog odnosa prema savremenim tehnologijama.

(Pančevac / S. T.)

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