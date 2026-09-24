Ministarka i gradonačelnik uručili vredne ugovore

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović danas su u gradskoj kući svečano uručili ugovore korisnicima subvencija za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pančeva. Ugovori su dodeljeni u okviru javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije, koji Grad Pančevo sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Dubravka Đedović Handanović je o subvencijama države i lokalne samouprave za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima kazala:

– Pančevo je od samog početka deo ovog programa. Ministarstvo i Grad Pančevo ukupno su uložili više od 120 miliona dinara u podršku građanima koji žele da smanje potrošnju i račune, a da istovremeno povećaju komfor u svojim domaćinstvima. Sa 210 dodeljenih ugovora na poslednjem javnom pozivu, ukupno će oko 650 domaćinstava u Pančevu iskoristiti subvencije Ministarstva i lokalne samouprave. Posetila sam i Pančevca koji je ugradio solarnu elektranu uz pomoć države, koji ima značajne uštede i sam proizvodi svoju električnu energiju, a danas su dodeljene još 62 subvencije za solare, što je skoro 30 odsto ukupnih subvencija.

Ministarka je dodala da „u Pančevu imamo možda i najviše građana koji svoje solarne elektrane grade uz pomoć države”, odnosno „prepoznaju koliko je korisno da sami proizvode svoju energiju.

– Hvala lokalnoj samoupravi što redovno učestvuje na javnim pozivima i hvala građanima koji se prijavljuju jer time daju primer svojim komšijama, prijateljima, rođacima, da i oni prepoznaju vrednost koji donosi ulaganje u energetsku efikasnost. Socijalno ugrožena domaćinstva imaju pravo na subvencije do 90 odsto vrednosti investicije – rekla je Đedović Handanović.

Gradonačelnik Stevanović podvukao je da ovaj program predstavlja primer dobre saradnje različitih nivoa vlasti, koja donosi konkretne rezultate i direktnu korist građanima.

– Veliko mi je zadovoljstvo što je Pančevo danas grad domaćin i što sam zajedno sa ministarkom uručio ugovore za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Ovo je još jedna potvrda dobre saradnje Grada Pančeva i Ministarstva rudarstva i energetike. Ovaj program sprovodimo od 2023. godine i upravo kroz ovakve programe građani najbolje mogu da vide šta znači kada institucije rade zajedno i kada se državna politika neposredno pretvara u konkretnu podršku domaćinstvima. Cilj nam je da građanima pomognemo da svoje domove učine energetski efikasnijim i toplijim, da smanje potrošnju energije i troškove, ali i da povećamo korišćenje obnovljivih izvora energije i zajedno doprinesemo očuvanju životne sredine.

Najvažnije je da ovaj program donosi konkretnu korist našim sugrađanima, bolje uslove za život i podizanje vrednosti nepokretnosti – naglasio je gradonačelnik.

Ove godine u Pančevu je dodeljeno ukupno 210 ugovora, od kojih je 11 namenjeno socijalno ranjivim kategorijama stanovništva, dok je 199 ugovora dodeljeno ostalim građanima. Grad je za realizaciju subvencionisanja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova izdvojio 33,5 miliona dinara.

Stevanović je dodao:

– Projekti koji će se realizovati tiču se proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, zatim su tu priključci na gas, smanjenje utroška električne energije zamenom fasadnog omotača ili fasadne stolarije. Ovo će umnogome doprineti da se i sama proizvodnja i potrošnja električne energije smanji, a samim tim i emisija štetnih materija u vazduh od termoelektrana. Poboljšanjem korišćenja obnovljivih izvora energije smanjićemo pritisak na elektroenergetski sistem naše države.

On je zahvalio ministarki Đedović Handanović na podršci, a sugrađanima koji su dobili ugovore poželeo da sredstva iskoriste na najbolji mogući način.

Program sufinansiranja mera energetske sanacije obuhvata različite vidove unapređenja energetske efikasnosti, poput zamene stolarije, poboljšanja termičke izolacije, boljeg sistema grejanja i ugradnje solarnih panela, čime se građanima omogućava da smanje potrošnju energije i troškove, a istovremeno doprinesu očuvanju životne sredine. Grad i ministarstvo pokrivaju od 50 do 65 odsto vrednosti investicije.

(Pančevac / S. T.)

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