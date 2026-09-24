Uhapšeno 7 naših državljana u Španiji: Sumnja se da su mučili ljude

Državljani Srbije uhapšeni su u Španiji zbog sumnje da su učestvovali u otmici i mučenju ljudi u „kući strave“ koju je policija otkrila.

Incident se dogodio u Esteponi, na španskoj Kosta del Sol u noći 5. septembra u vili u ulici Nueva Atalaja. Policiju je pozvala partnerka jednog od muškaraca koji je otišao u kuću, uz dogovor da se javi za desetak, dvadesetak minuta. Kada se nije javio, alarmirala je 091.

Kada su policajci stigli, situacija je bila mnogo ozbiljnija nego što su očekivali. Jedan muškarac je izašao iz kuće go, krvav i u panici, govoreći policajcima da je kidnapovan i da će ga ubiti. Policija je potom ušla u objekat i pronašla drugog muškarca, takođe povređenog i vezanog, prenosi Blic.

Španski mediji navode da je uhapšeno sedam državljana Srbije:

Filip J. (2001)

Zoran N. (1991)

Ivan M. (2002)

Sekulić M. (1999)

Leo Y. (1997)

Aleksa K. (2002)

Marko N. (1995)

Prema navodima španskih medija koji se pozivaju na policijske izvore

Marko N. (1995) uhvaćen nakon što je pokušao da pobegne i policajac je prethodno ispalio hitac upozorenja

Filip J. (2001) uhapšen neposredno nakon toga;

Zoran N. (1991) uhvaćen dok je preskakao zid;

Leon Y. (1997) pronađen sakriven u žbunju susedne kuće

Prostorija u kojoj su mučene žrtve bila je obložena plastikom po zidovima i podu.

Pronađeni su:

stolica

čekić

klešta

vezice

ostaci lepljive trake

više komada vatrenog oružja

dva AK-47

pištolj

pištolj sa prigušivačem

municija

U obradi prostorije u kojoj je se odvijalo mučenje odmah su uključeni forenzičari.

Tokom bekstva, jedan od osumnjičenih je bacio torbu preko zida u susedno dvorište, a u njoj su pronađeni AK-47.

Jedan policajac je tokom intervencije, kada je video osumnjičenog koji je bežao i za koga se sumnjalo da ima oružje, ispalio hitac upozorenja u vazduh. Trojica policajaca su zadobila povrede tokom potere i preskakanja ograda susednih kuća.

Prema novijim informacijama, policija više ne posmatra događaj samo kao izolovani slučaj otmice i mučenja.

Operativna baza srpske kriminalne organizacije

Istražitelji sumnjaju da je vila bila operativna baza srpske kriminalne organizacije koja je imala aktivnosti na više područja Španije – Kosta del Sol, Kampo de Gibraltar i Levante.

Prema navodima španskih medija grupa se dovodi u vezu sa trgovinom kokainom i hašišem, iznudama i drugim oblicima organizovanog kriminala. To su za sada navodi iz istrage, a ne pravosnažno utvrđene činjenice.

Prema do sada objavljenim podacima dvojica mučenih muškaraca identifikovani kao Migel Anhel, državljanin Španije, i Hamza, državljanin Maroka.

Obojica imaju kriminalnu prošlost i ne isključuje se mogućnost da su možda i sami bili povezani sa istom organizacijom.

Jedna od glavnih hipoteza policije jeste da nije bilo nasumične otmice, već unutrašnjeg obračuna kriminalne grupe – navodno zbog neuspešnog „posla“, droge, novca ili mogućeg nestanka i prevare sa drogom.

Jedan od dvojice oslobođenih muškaraca takođe je završio u zatvoru, dok policija razmatra mogućnost da drugi dobije status zaštićenog svedoka.

Nađeni biološki tragovi

U do sada poznatim detaljima istrage španske policije forenzičari su navodno pronašli biološke tragove koji mogu pomoći u identifikovanju drugih ljudi povezanih sa grupom i sumnja se da je bilo i drugih žrtava.

Analizi je podvrgnuto zaplenjeno oružje i balistički tragovi kako bi se proverilo da li su AK-47 i drugo oružje korišćeni u nekim ranijim krivičnim delima, uključujući slučajeve u Marbelji.

Španski izvori navode i da neki od sedmorice imaju ranije policijske – zatvorske evidencije povezane sa nasilnim krađama i drogom, dok su kod nekih postojale i sudske poternice.

Svih sedam uhapšenih upućeno je u pritvor – zatvor Alhaurin de la Tore po sudskoj odluci. Razdvojeni su odmah po prijemu.

Pojedini španski mediji pozivajući se na izvore iz zatvora navode da su pojedini od uhapšenih tražili da ostanu zajedno i navodno upozorili da će „biti problema“ ako budu razdvojeni.

(Blic)