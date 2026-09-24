Preventivni pregledi 26. septembra u okolnim selima Bele Crkve

Dom zdravlja „Bela Crkva“ nastavlja sa akcijom preventivnih zdravstenih pregleda u seoskim sredinama. U subotu 26. septembra sa početkom u 7 sati u Kruščici sprovešće se preventivni pregledi lekara opšte medicine, laboratorija, EKG i merenje krvnog pritiska.

Ovaj projekat ima za cilj obezbeđenje dostupnosti zdravstvene zaštite u seoskim sredinama, u kojima postoji nedostatak lekara opšte medicine, gde je starosna struktura lekara nepovoljna, nema specijalističkih usluga, nema usluga zaštite mentalnog zdravlja i nema apotekarskih jedinica.

(BC info)