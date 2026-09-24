Preventivni pregledi 26. septembra u okolnim selima Bele Crkve

Milena Jovišić: Otkrivamo tajne neolita i udicu od bronze
17:00
24.09.2026
Dom zdravlja „Bela Crkva“ nastavlja sa akcijom preventivnih zdravstenih pregleda u seoskim sredinama. U subotu 26. septembra sa početkom u 7 sati u Kruščici sprovešće se preventivni pregledi lekara opšte medicine, laboratorija, EKG i merenje krvnog pritiska.
Ovaj projekat ima za cilj obezbeđenje dostupnosti zdravstvene zaštite u seoskim sredinama, u kojima postoji nedostatak lekara opšte medicine, gde je starosna struktura lekara nepovoljna, nema specijalističkih usluga, nema usluga zaštite mentalnog zdravlja i nema apotekarskih jedinica.
(BC info)
17:00
24.09.2026
16:04
24.09.2026
16:04
24.09.2026
19:47
21.09.2026
11:28
20.09.2026
AUD
72.57 RSD
BAM
60.05 RSD
CAD
73.13 RSD
CHF
125.11 RSD
EUR
117.44 RSD
GBP
136.56 RSD
SEK
10.40 RSD
USD
103.15 RSD
17:00
24.09.2026