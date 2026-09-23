Vučić pred Generalnu skupštinu UN: Govoriću o nefer pristupu međunarodne zajednice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama.

„Za mene je najvažnije da koliko – toliko može da se čuje i vidi da zastupam interese Srbije, govoriću o brojnim nepravdama, stvarnim nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama“, rekao je Vučić u Njujorku za RTS.

Dodao je da će govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su je uništili ili da će je uništiti.

„Govoriću o tome da će Srbija da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo. Nadam se, biće zanimljivo ljudima“, rekao je Vučić.

Vučić danas učestvuje na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja GS UN gde će se obratiti učesnicima, a tokom boravka u Njujorku imao je niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

(RTV Pančevo)