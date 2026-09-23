Plandište: Javni oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta

Slikari amateri okupirali obalu Tamiša
17:00
23.09.2026
U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta na teritoriji Opštine Plandište, raspisan je Javni oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta za poljoprivredno obrađivanje u naseljima na teritoriji Opštine Plandište.
Predsednik Opštine Plandište Jovan Repacje na osnovu izveštaja Komisije, potpisao je Odluku o raspisivanju Javnog poziva.
Rok za podnošenje prijava za učešće na javnoj licitaciji je 6. oktobar 2026. godine do 15 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti u prijemnom štalteru Uslužnog centra.
Kompletan tekst konkursa i prijave za učešće u postupku Javne licitacije možete pronaći na zvaničnom sajtu Opštine Plandište.
(eVršac)