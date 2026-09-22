Vučić: Razgovor sa Kajom Kalas otvoren i iskren

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uoči obraćanja, predsednik Vučić je rekao da je imao sastanak i sa Kajom Kalas, šeficom evropske diplomatije.

„Otvoren i iskren razgovor, ne lak razgovor. Od svih temama, od generala Mladića, pošto ništa ne volim da krijem, naravno, ja sam odgovarao na to, do situacije na Kosovu i Metohiji, ispunjavanja normi iz Briselskog sporazuma na čemu sam ja insistira, posebno uspostavljanje Zajednice srpskih opština, do izbora u Srbiji gde nisam baš najbolje shvatio, ali sam ukazao gospođi Kalas, ne da bih se žalio, nego da nisam baš razumeo kakva je to kampanja kada najvećem svom političkom protivniku pretite silovanjem u zatvoru i to sa zvaničnog naloga studenata Fakulteta dramskih umetnosti“, naveo je Vučić.

Dodao je da mu je to „sitnica u odnosu na ono što njihovi glavni protagonisti rade ženama u Srbiji“.

„Rekao sam da se ne žalim i da ne tražim od njih ništa, ali da ne mislim da je to nešto kako bi trebalo izborna kampanja da izgleda. Ne znam baš na šta je tačno ona mislila, ali moja dužnost je bila da zaštitim žene u Srbiji i da kažem da su žene temelj našeg društva, da su žene najvažnije, da su žene najodgovornije“, naveo je Vučić.

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(Pančevac)