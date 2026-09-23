Izviđači „Crne rode“ u subotu organizuju takmičenje u kuvanju

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Odred izviđača poziva svu decu da im se pridruže i učestvuju u celodnevnim aktivnostima.
13:30
23.09.2026
Odred izviđača poziva svu decu da im se pridruže i učestvuju u celodnevnim aktivnostima.
Odred izviđača „Crne rode“ organizuje takmičenje u nekoliko disciplina, u subotu 26. septembra sa početkom u 10h, kod pančevačke streljane-štaba izviđača, prekoputa Narodne bašte.
U takmičenju u kuvanju mogu da učestvuju građani od 6 do 99 godina. Sve rade sami, od recepta do serviranja. Događaj je organizovan u sklopu projekta koji finansira grad Pančevo u oblasti razvoja sporta, prenosi RTV Pančevo.
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Pored kuvanja decu očekuju i:
*Poligon spretnosti sa sportskim i izvidjačkim veštinama
*Palačinke
*Face painting
*Kompot, koji je već naša tradicija..
Odred izviđača poziva svu decu da im se pridruže i učestvuju u celodnevnim aktivnostima. Kako navode, sve je besplatno.
Aktivnost se završava velikom logorskom vatrom i pečenjem mančmeloua, obaveštavaju izviđači.
(Pančevac/RTV Pančevo)