Kada kupujete paprike za zimnicu budite oprezni: Prodavci se služe ovim trikovima

Miris pečenih paprika već se širi dvorištima i kuhinjama širom Srbije, a pijace i kvantaši ovih dana vrve od kupaca koji uveliko nabavljaju papriku za ajvar, turšiju, peglane paprike i druge specijalitete koji će se jesti tokom zime.

Međutim, dok domaćice i domaćini biraju najbolje crvene plodove i računaju koliko će kilograma biti dovoljno za pune tegle, stručnjaci i iskusni kupci upozoravaju da kod kupovine na veliko treba biti posebno oprezan.

Sezona zimnice tradicionalno je jedan od najprometnijih perioda na pijacama. Gajbe pune crvenih paprika nižu se jedna za drugom, kupci zagledaju svaki plod, raspituju se za sortu, poreklo i cenu, a mnogi već unapred znaju koliko kilograma žele da pazare.

Za ajvar se uglavnom biraju mesnate, crvene paprike, dok će izbor zavisiti i od toga da li se prave turšija, peglane paprike ili druge vrste zimnice. Ipak, kada se kupuje nekoliko desetina kilograma, nije dovoljno pogledati samo jednu papriku ili ono što je na vrhu gajbe, piše Kurir.

Ne nasedajte samo na prvi red

Jedna od stvari na koju kupci treba da obrate pažnju jeste da li je kvalitet robe ujednačen. Dešava se da na vrhu gajbe budu krupne i lepe paprike, dok se ispod njih nalaze sitniji, oštećeni ili prezreli plodovi.

Zato je prilikom kupovine veće količine važno pregledati nekoliko gajbi, a ne odlučivati samo na osnovu onoga što se vidi na vrhu.

Poseban problem mogu biti paprike koje spolja izgledaju dobro, a već su počele da propadaju. Kod većih količina nekoliko loših komada možda ne deluje kao veliki gubitak, ali kada se otpad sabere, kupac može ostati bez značajnog dela plaćene robe.

„Prva klasa“ nije uvek prva klasa

Kupci se često raspituju da li je paprika prve klase, ali sama oznaka nije dovoljna. Važno je pogledati plodove, njihovu čvrstinu, zrelost i eventualna oštećenja.

Posebno treba obratiti pažnju kada se kupuje paprika za ajvar, jer mesnatost i kvalitet ploda direktno utiču na količinu i kvalitet gotovog proizvoda.

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste da li je u gajbi zaista ista sorta koju je kupac tražio. Kod većih količina može se dogoditi da roba bude neujednačena, pa je najbolje raspitati se šta se tačno kupuje pre nego što se obavi veća kupovina.

Proverite vagu

Kod kupovine na veliko važna je i količina. Ako se paprika prodaje na kilogram, kupac bi trebalo da obrati pažnju na merenje i da proveri šta tačno ulazi u ukupnu težinu.

I ambalaža može biti razlog za dodatni oprez. Kada se kupuje više gajbi, važno je znati da li je cena obračunata samo za papriku ili se u težinu uračunava i ambalaža.

Zato iskusni kupci savetuju da se pre plaćanja proveri koliko robe zaista ima, posebno kada je u pitanju veća količina.

Jeftinija paprika ne znači uvek uštedu

Niža cena na prvi pogled može delovati primamljivo, posebno kada se kupuje 20, 30 ili više kilograma. Međutim, ako je paprika lošijeg kvaliteta i veliki deo završi u kanti za otpatke, početna ušteda može brzo da nestane.

Zbog toga kupci ne bi trebalo da gledaju samo cenu po kilogramu, već i koliko će od kupljene količine zaista moći da iskoriste. Pitajte odakle je paprika. Na pijacama se često mogu čuti izrazi poput „domaća“, „leskovačka“… Kupac koji pazari veću količinu trebalo bi da pita prodavca za poreklo robe i, kada je moguće, da dobije račun.

Poseban oprez potreban je kod robe koja se predstavlja kao određena sorta ili posebnog kvaliteta, jer izgled sam po sebi nije dovoljan da bi se utvrdilo poreklo ili karakteristike paprike.

Dobro pogledajte robu

Kupovina paprike za zimnicu nije mala investicija. Kada se pazari veća količina, razlika između dobre i loše kupovine može biti nekoliko kilograma neupotrebljive robe.

Zato pre nego što se krene sa pečenjem i čišćenjem paprika, treba dobro pogledati šta se zapravo nalazi u gajbama. Otvoriti više njih, pregledati plodove i sa vrha i iz sredine, proveriti težinu, pitati za sortu i poreklo i tek onda pazariti veću količinu.

(Kurir)