Starčevački đaci na terenu: Kada ulice postanu živi udžbenik

Dan evropske baštine u Starčevu obeležen je edukativnom šetnjom kroz mesto, posvećenom njegovom nasleđu iz perioda Drugog svetskog rata.

Program su, treću godinu zaredom, zajednički priredili Dom kulture, Osnovna škola „Vuk St. Karadžić“ i Udruženje „Pagus“, a u šetnji su, pored učenika, učestvovali i zainteresovani meštani.

Kolonu sa platoa starčevačkog Doma kulture predvodio je direktor te ustanove Marko Ivošević, dok je nastavnica istorije Zorka Bjelić odabrala učenike koji su kroz ovaj program imali priliku da ono što uče na časovima upoznaju i neposredno na terenu.

Cilj šetnje bili su ostaci nemačkog bunkera na obodu mesta, pored Nadele.

– Na putu do njega učesnici su slušali priče o tri spomenika posvećena događajima i žrtvama iz ratnog perioda, o izgledu Starčeva i njegovoj urbanoj matrici sredinom prošlog veka, ali i o tragovima prošlosti koji su i danas vidljivi na pojedinim kućama i objektima. Govorilo se o okupaciji i oslobođenju Starčeva, svakodnevnom životu meštana tokom rata, kretanju jedinica Crvene armije, starčevačkom vojnom aerodromu, promenama naziva ulica i događajima koji su usledili nakon oslobođenja – navodi Ivošević.

Posebnu vrednost šetnji dali su fotografije, mape i drugi istorijski izvori, preko kojih su učesnici mogli da vide kako se prošlost istražuje i proverava.

Tako je istorija izašla iz udžbenika i postala deo prostora kojim svakodnevno prolazimo.

(Pančevac/J. Filipović)

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