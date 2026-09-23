Festival jabuke: Opovčanke osvojile nagradu u Crepaji

Tradicionalni „Festival jabuka“ u Crepaji i ove godine je opravdao status jedne od najlepših manifestacija u regionu, a protekao je u znaku autentičnih domaćih proizvoda, očuvanja tradicije, kreativnosti i sjajnog druženja. Među brojnim izlagačima i učesnicima iz celog Banata, poseban pečat ostavila su dva udruženja sa teritorije opštine Opovo – „Žensko srce Opova“ i „Zlatne ruke Sakule“, koja su se kući vratila sa vrednim priznanjima, prenosi sajt Naše Opovo.

Ova manifestacija, koja svake godine slavi plodove jeseni i vojvođansko stvaralaštvo, okupila je veliki broj posetilaca, a konkurencija u svim kategorijama bila je izuzetno jaka. Ipak, trud, maštovitost i veštine naših udruženja prepoznati su i nagrađeni od strane stručnog žirija i publike.

Udruženje „Žensko srce Opova“ još jednom je pokazalo kako se na moderan, a ipak tradicionalan način prezentuje lokalna baština. One su osvojile treću nagradu za najlepši štand, koji je tokom celog dana privlačio veliku pažnju posetilaca. Štand je bio ispunjen prelepim rukotvorinama i domaćim đakonijama, pleneći izgledom i autentičnim banatskim šarmom.

Sa druge strane, uvek aktivne članice udruženja „Zlatne ruke Sakule“ pokazale su zavidnu spretnost i brzinu. One su nastupile u tradicionalnom i uvek atraktivnom takmičenju u ljuštenju jabuka, gde su u žestokoj konkurenciji uspele da osvoje visoko treće mesto.

Ovi uspesi još jednom potvrđuju važnu ulogu koju ženska udruženja imaju u očuvanju kulture i promociji opštine Opovo na regionalnim manifestacijama. Iz Crepaje su se vratile ne samo sa peharima i diplomama, već i sa prelepim uspomenama i novim prijateljstvima koja će sigurno iznedriti neke buduće zajedničke projekte.

(Pančevac/Naše Opovo)