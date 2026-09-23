Promocija koja se ne propušta: Bojan Vegara predstavlja knjigu u Vršcu

Ljubitelji pisane reči u Vršcu imaće priliku da prisustvuju promociji novog književnog ostvarenja autora Bojana Vegare pod nazivom „Djeca koju nije volio svijet“.

Ova emotivna i snažna priča, koja svedoči o dečijoj nevinosti, hrabrosti i odrastanju u vremenima kada je život imao sasvim drugačije značenje, već je privukla veliku pažnju čitalačke publike kao delo koje se „čita srcem i pamti“.

Kulturni događaj biće održan u subotu, 3. oktobra 2026. godine, sa početkom u 18 časova.

Domaćin ove književne večeri biće Sala CO na Trgu Svetog Teodora 11 u Vršcu, a organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da se pridruže promociji, podrže očuvanje važnih istorijskih i ljudskih priča i iskoriste jedinstvenu priliku da lično upoznaju autora i porazgovaraju sa njim o detaljima ovog upečatljivog romana.

Ulaz je otvoren za sve posetioce koji žele da osete atmosferu ove nesvakidašnje književne večeri.

(Pančevac/S.L)