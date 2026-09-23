Debeljača izabrala komšije za primer

U okviru tradicionalne manifestacije „Dani Debeljače“, održano je drugo po redu takmičenje „Ulica za primer“, koje je na najlepši način pokrenulo meštane da zajedničkim snagama urede svoje naselje, prenosi TV Kovačica.

Ova ekološko-Udruženje „Malo selo velikog srca“ osmislilo je ovu inicijativu sa ciljem da podstakne sugrađane na uređenje prostora ispred kuća, ali i da probudi osećaj zajedništva, solidarnosti i brige o životnoj sredini.

Stručni žiri u sastavu Jasmina Tapolčanji, Mihalj Rac i Bogdan Garalejić imao je ozbiljan zadatak da obiđe teren i oceni opštu urednost, izgled travnjaka, zelene površine i kreativnost predbašta.

Trijumf Ulice JNA i tradicionalni fontoš kolači

Laskavu titulu pobednika i prvu nagradu u glavnoj kategoriji odneo je deo Ulice JNA (od Ulice Kiš Ferenca do Ulice Save Kovačevića). Složnim komšijama iz ovog dela sela pripao je vaučer u vrednosti od 6.000 dinara, koji će iskoristiti za kupovinu novih sadnica drveća i ukrasnog bilja kako bi ulica bila još lepša.

Pored glavne nagrade, žiri je dodelio i posebna priznanja ulicama Nemet Peter i Žarka Zrenjanina. Da se trud pojedinaca posebno ceni, pokazalo je i proglašenje najlepših travnjaka – nagrade su otišle u ruke Mire Anđelkov i Arpada Abrahama, koji su kući otišli sa tradicionalnim banatskim fontoš kolačem.

Čak 14 meštana ponelo titulu „Komšija za primer“

Posebnu emociju ovoj manifestaciji donela je druga kategorija pod nazivom „Komšija/Komšinica za primer“, u kojoj je nagrađeno čak 14 građana Debeljače. Ono što ovo priznanje čini vrednim jeste činjenica da su ih nominovali upravo njihovi sugrađani. Komšije su prepoznale njihovu humanost, svakodnevni trud, spremnost da pruže ruku u nevolji i nesebičnu brigu o zajednici.



Iz Udruženja „Malo selo velikog srca“ poručuju da je javno isticanje ovakvih ljudi ključno za kreiranje boljeg i prijatnijeg ambijenta za život. S obzirom na sjajne reakcije i probuđeni takmičarski duh, organizatori već sada najavljuju nastavak ove akcije, sa željom da u narednim godinama svaka ulica u Debeljači postane – ulica za primer.

(RTV Kovačica)