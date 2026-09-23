RIK doneo odluke u vezi sa izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Članovi Republičke izborne komisije (RIK) doneli su na današnjoj sednici Odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima raspisanim za 8. novembar 2026. godine i Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Zamenik predsednika Republičke izborne komisije Marko Janković, koji je predsedavao sednicom, rekao je da su zo obrasci koji su primenjivani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina 2022. godine, a da se Rokovnik odnosi na donošenje obrazaca i svih ostalih izbornih radnji u pogledu obrazovanja biračkih odbora i radnih tela, podnošenje izbornih listi, odnosi se i na biračka mesta, poseban birački spisak, sprovođenje izbora i drugo.

„Sve ono što je tipično za jedan Rokovnik, uključujući i zaštitu izbornog prava“, rekao je Janković.

Janković je podsetio da je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneo odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a za dan održavanja izbora određena je nedelja, 8. novembar 2026. godine.

Prema njegovim rečima, privremeni birački spisak je zaključen privremeno na dan 16. septembra ove godine.

(Pančevac)