Brat princeze Diane objavio knjigu: Evo šta tvrdi da je rekao Čarls
Novi memoari Čarlsa Spensera pod nazivom „Swan Song: Diana, My Sister” podigli su ogromnu prašinu u Velikoj Britaniji zbog šokantnih tvrdnji na račun kralja Čarlsa III.
Nova knjiga o pokojnoj princezi Dajani od utorka se nalazi u zvaničnoj prodaji i već je izazvala burne reakcije javnosti i Bakingemske palate. Memoari njenog mlađeg brata, grofa Čarlsa Spensera (62), donose intimnu porodičnu perspektivu na Dajanin život, gotovo tri decenije nakon njene tragične pogibije u Parizu 1997. godine. Knjiga na 384 stranice, koju je objavila izdavačka kuća Penguin, donosi seriju kontroverznih detalja o njenom turbulentnom braku, ali i o dešavanjima neposredno nakon njene smrti.
„Budite uvereni, uskoro ćemo je zaboraviti“, navodne su reči koje je Čarls uputio Dajaninom bratu, dodajući da je kralj nakon vesti o pogibiji zvučao „ushićeno, poput dobitnika na lutriji“. Spenser takođe otkriva da je Čarls „poludeo“ kada je on insistirao da prinčevi Vilijam i Hari ne bi trebalo da hodaju iza majčinog kovčega tokom sahrane.
Ove teške optužbe izazvale su i zvaničnu, veoma retku reakciju iz Bakingemske palate, u kojoj se navodi da kralj razume kako porodična tuga može da utiče na sećanja.
Pored napada na kraljevsku porodicu, knjiga otkriva i Dajanine najmračnije trenutke, uključujući podatak da je razmišljala o samoubistvu i da se jednom prilikom odvezla do poznate litice na jugu Engleske, ali su je sinovi sprečili da skoči. Spenser piše i o Dajaninoj odbojnosti prema milijarderu Muhamedu Al-Fajedu, ocu njenog partnera Dodija, optužujući ga da je princezu seksualno uznemiravao. Dok knjiga polako raste na listama bestselera, kraljevski analitičari već su osudili memoare, nazivajući ih „zapaljivim, osporavanim i osvetoljubivim“.
(Pančevac)