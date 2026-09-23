Brat princeze Diane objavio knjigu: Evo šta tvrdi da je rekao Čarls

Novi memoari Čarlsa Spensera pod nazivom „Swan Song: Diana, My Sister” podigli su ogromnu prašinu u Velikoj Britaniji zbog šokantnih tvrdnji na račun kralja Čarlsa III.

Nova knjiga o pokojnoj princezi Dajani od utorka se nalazi u zvaničnoj prodaji i već je izazvala burne reakcije javnosti i Bakingemske palate. Memoari njenog mlađeg brata, grofa Čarlsa Spensera (62), donose intimnu porodičnu perspektivu na Dajanin život, gotovo tri decenije nakon njene tragične pogibije u Parizu 1997. godine. Knjiga na 384 stranice, koju je objavila izdavačka kuća Penguin, donosi seriju kontroverznih detalja o njenom turbulentnom braku, ali i o dešavanjima neposredno nakon njene smrti.

Najveći skandal u javnosti izazvale su tvrdnje o telefonskom razgovoru koji su Spenser i tadašnji princ od Velsa vodili ubrzo nakon tragedije.

„Budite uvereni, uskoro ćemo je zaboraviti“, navodne su reči koje je Čarls uputio Dajaninom bratu, dodajući da je kralj nakon vesti o pogibiji zvučao „ushićeno, poput dobitnika na lutriji“. Spenser takođe otkriva da je Čarls „poludeo“ kada je on insistirao da prinčevi Vilijam i Hari ne bi trebalo da hodaju iza majčinog kovčega tokom sahrane.

Ove teške optužbe izazvale su i zvaničnu, veoma retku reakciju iz Bakingemske palate, u kojoj se navodi da kralj razume kako porodična tuga može da utiče na sećanja.

„Njegovo Veličanstvo svesno je da bol zbog gubitka bliskog člana porodice može pomutiti razum, uticati na rasuđivanje i oblikovati sećanja na načine koje drugi ne prepoznaju, čak ni mnogo godina nakon takvog gubitka“, saopšteno je iz palate, dok Spenser i dalje insistira da je kralj izgovorio baš te reči.

Pored napada na kraljevsku porodicu, knjiga otkriva i Dajanine najmračnije trenutke, uključujući podatak da je razmišljala o samoubistvu i da se jednom prilikom odvezla do poznate litice na jugu Engleske, ali su je sinovi sprečili da skoči. Spenser piše i o Dajaninoj odbojnosti prema milijarderu Muhamedu Al-Fajedu, ocu njenog partnera Dodija, optužujući ga da je princezu seksualno uznemiravao. Dok knjiga polako raste na listama bestselera, kraljevski analitičari već su osudili memoare, nazivajući ih „zapaljivim, osporavanim i osvetoljubivim“.

(Pančevac)