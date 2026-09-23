Određen pritvor osumnjičenom da je izazvao nesreću u kojoj je povređeno šestoro dece

PANČEVO – Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, sud je odredio pritvor do 30 dana S.Š. (43), osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povređeni njegova supruga i šestoro dece.

Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu.

Sumnja se da je on 20. septembra posle ponoći, na putu između mesta Alibunar i Seleuš, upravljajući vozilom „opel astra“ sa 1,70 promila alkohola u krvi i neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se.

U nezgodi je povređena njegova supruga i njihovo šestoro dece, dok su kod dvoje maloletnika konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

On je osumnjičen za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.