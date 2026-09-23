Hronika

Određen pritvor osumnjičenom da je izazvao nesreću u kojoj je povređeno šestoro dece

21:14

23.09.2026

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Milan Šupica

PANČEVO – Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, sud je odredio pritvor do 30 dana S.Š. (43), osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povređeni njegova supruga i šestoro dece.
Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu.

Sumnja se da je on 20. septembra posle ponoći, na putu između mesta Alibunar i Seleuš, upravljajući vozilom „opel astra“ sa 1,70 promila alkohola u krvi i neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se.

U nezgodi je povređena njegova supruga i njihovo šestoro dece, dok su kod dvoje maloletnika konstatovane teške telesne povrede opasne po život.

On je osumnjičen za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Tagovi

OJT Pančevo saobraćajna nesreća

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