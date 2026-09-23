Bela Crkva: Održana 15. Trka češko-srpskog prijateljstva

U organizaciji udruženja „Škola Plus“ uspešno je održana tradicionalna „Trka češko-srpskog prijateljstva“. Ovaj sportsko-rekreativni karavan obuhvatio je biciklističku vožnju deonicom dugom 10 kilometara od Bele Crkve do Češkog Sela. Jasmina Turturea iz udruženja „Škola Plus“ istakla je važnost očuvanja zajedništva i promovisanja zdravog načina života kroz ovakve inicijative koje spajaju lokalne zajednice.

Vožnja bicikala od Bele Crkve do Češkog Sela protekla je u najboljem redu. Po dolasku na cilj i kraćeg osveženja, učesnici su posetili Muzej Čeha, dok su deca uživala u likovnoj radionici. Organizaciju ove manifestacije i ove godine podržala je Turistička organizacija opštine Bela Crkva.

Važnost ove manifestacije ogleda se u spajanju različitih kultura i održavanju dobrih međusobnih veza između srpske i češke nacije“, izjavio je Jozef Irović, predsednik udruženja „Češka beseda“ Krušica.

Manifestacija „Trka češko-srpskog prijateljstva“ održana je pod pokroviteljstvom opštine Bela Crkva, Ministarstva inostranih poslova Češke Republike, Ambasade Republike Češke u Beogardu, Turističke organizacije opštine Bela Crkva, uz veliki broj partnera i saradnika.

(Vojvodjanski)