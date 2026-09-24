Vučić u Njujorku o Briselskom sporazumu: Dobro pazite kada potpisujete ugovore sa velikim silama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je sinoć na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom svog obraćanja, posebno je ukazao na „brojne nepravde i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama“.

Takođe, dodao da je deset godina suočen sa svim mogućim pritiscima kako bi se odustalo od pune implementacije Briselskog sporazuma, koji je potvrđen potpisom EU, i istovremeno poručio da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244.

Vučić je podsetio da je Briselski sporazum potpisan 2012. godine, u želji da se kompromisom rešavaju problemi između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji i istakao da sve obaveze koje je imala Srbija, ispunjene su, a jedna jedina koju su imali Albanci, o formiranju Zajednice srpskih opština, do dana današnjeg nije, prenosi Blic.

O Kosovu i Metohiji

– Zanimljivo da je sporazum prihvaćen, ne samo u prisustvu već potvrđen i potpisom EU, ali to ništa nije vredelo. Deset godina sam uočen sa svim mogućim trikovima i pritiscima kako bi se odustalo od pune implementacije onoga što je potpisano. To je nauk nama Srbima, ali i svima drugima u svetu koji žele da zaštite i sačuvaju svoju zemlju. Pored svega, Srbija će odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, Povelju UN i Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244 – poručio je na početku obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku, i dodao:

– Koliko ste puta u prethodna dva dana, samo sa ove govornice, mogli da čujete pokliče i pozive na poštovanje principa međunarodnog javnog prava, i to posebno kada je u pitanju sukob u Ukrajini, a da većina tih i takvih zemalja bezobrazno i bezobzirno ćute na činjenicu da su sami učestvovali u gaženju Povelje, rušenju temelja međunarodno javno-pravnog sistema, a danas bi po svaku cenu da se vrate na te principe kada vide da su moćniji i jači pribegli istim kršenjima koja su oni sprovodili dok su bili najmoćniji i najjači – rekao je Vučić misleći na sve „zemlje koje su priznale jednostrano proklamovanu nezavisnost tzv. Kosova i bez ikakvog temelja u međunarodno pravnim dokumentima pokušali da otmu 14 odsto teritorije Republike Srbije“.

– Mnogima od vas to zvuči kao davna prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, poredak poštovanja Povelje UN i na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zarad svojih političkih i ekonomskih interesa. Radili su to beskrupulozno, bezobzirno i besramno.

– Znate li, poštovani prijatelji, šta je uopšte bio razlog, jedini zvanični i formalni, za napad na teritoriju Republike Srbije i Saveznu Republiku Jugoslaviju, koji je izvelo 19 NATO zemalja? Nećete verovati. Rekli su nam, da su napali suverenu, slobodnu i nezavisnu zemlju kako bi bila izbegnuta potencijalna humanitarna katastrofa. Humanitarna katastrofa se nije dogodila, a još nisam uspeo da čujem i vidim gde se sličan primer u svetu dogodio.

Vučić je objasnio da je napad na malu, ali slobodnu i slobodarsku zemlju Srbiju izveden sa željom da poredak UN, uspostavljen posle Drugog svetskog rata, bude konačno srušen, te da dominacija tada unisonog zapadnog sveta, Amerike i Evrope, bude i formalno i neformalno potvrđena.

– Znate li koje su zemlje učestvovale u donošenju odluke u SB UN o bombardovanju jedne nezavisne i suverene zemlje, koja nije napala nijednu drugu zemlju? Nijedan vojnik, nijedan policajac iz Srbije nije kročio na teritoriju bilo koje druge zemlje, a odluka je, ipak, doneta. Siguran sam da se i većina od vas, dragi prijatelji, koji ste najbolje upoznati sa politikom u svetu više toga ne seća, a posebno ne činjenice ko je u SB UN glasao za tu odluku ili možda u Generalnoj skupštini. Nemojte ni da pokušavate, jer je nemoguće da se setite. Zašto? Zato što takva odluka nikada nije ni doneta, a da stvari budu još gore, niko nikada nije ni pokušao da je donese. Toliko su bili bahati i moćni da su gazili sve pred sobom. Od Klintonove administracije do administracija brojnih evropskih zemalja.

Predsednik je rekao da upravo zbog toga Srbija podržava delovanje administracije predsednika Donalda Trampa i u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svetska rata.

„Dobro pazite kada potpisujete ugovore sa velikim silama“

Dodao je da Srbiju jesu gazili, ali je nisu pobedili. Srbija se podigla kao feniks iz pepela, poručio je Vučić.

– Takođe, već četiri i po godine slušam lekcije o tome kako su mnogi na zapadu preostali svetionik demokratije u svetu, zaštitnici ne ukrajinskih, već pravila i principa međunarodnog prava, a kada povise ton, misleći da su mnogo moralni, a njihovi stavovi jedini ispravni, samo se osmehnemo i zapitamo: ”A kako ste se vi odnosili prema Kosovu i Metohiji i teritorijalnom integritetu Srbije koji je garantovan Poveljom UN i Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244?” Na to, ili nema odgovora, ili nam, tobož, dobronamerno kažu i posavetuju da ne gledamo u prošlost, već u budućnost. Kada ih pitamo: ”Je l’ i Ukrajini kažete da nisu važne teritorije za koje se bore?”, besmisleni razgovor prekidamo i prelazimo na drugu temu. I želim sve da vas upozorim. Sve vas ovde koji pripadate Globalnom jugu. Kada potpisujete ugovore sa velikim silama, dobro pazite. Mi smo tako potpisali čuveni Briselski sporazum 2013. godine, u želji da kompromisom rešavamo probleme između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Sve obaveze koje je imala Srbija, ispunjene su, a jedna jedina koju su imali Albanci, o formiranju Zajednice srpskih opština, do dana današnjeg nije“, zaključio je Vučić.

„Ponovo gledamo uzdizanje nacizma u našem okruženju, posebno u Hrvatskoj“

Predsednik Vučić ukazao je da ponovo gledamo uzdizanje nacizma i to posebno u Hrvatskoj i poručio da srpski narod koji je najviše stradao od nacističke ruke ne može to da prihvati.

„Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas“, naveo je Vučić.

Poručio je da srpski narod kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke ne može da prihvati povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim kampovima poput Jasenovca.

„Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih, za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive“, naglasio je Vučić.

O sukobima u svetu

Vučić je prilikom govora istakao da svet ulaz u period „složenije i manje predvidljive raspodele moći, u kojem je opasnost od potencijalnih sukoba veća nego što je bila decenijama“.

– Nije reč samo o klasičnim oružanim sukobima između država. Sukobi se sve češće vode ekonomskim pritiscima, tehnološkim ograničenjima, borbom za resurse i tržišta, sajber-napadima, dezinformacijama i pokušajima uticaja na druga društva. Sve izraženije su i kulturološke i identitetske podele, koje se politički instrumentalizuju i dodatno produbljuju nepoverenje među narodima – rekao je on.

Granica između mira i sukoba, istakao je, postaje sve manje jasna, dok posledice konfrontacije velikih i regionalnih sila sve brže pogađaju i one države koje u njoj neposredno ne učestvuju.

– Za male i srednje države, baš kao što je Republika Srbija, takvo okruženje predstavlja ogroman izazov. Prostor za samostalno odlučivanje postaje uži, a pritisci da se države opredele za jednu stranu se pojačavaju. Istovremeno, neslaganja najmoćnijih aktera sve češće parališu institucije koje bi trebalo da štite sve države podjednako – kazao je Vučić i dodao da najveći problem današnjice nepoštovanje pravila i političkih principa u prošlosti i sadašnjosti.

Evropski put Srbije

Govoreći o evropskom putu Srbije, Vučić je rekao da naša zemlja mora još mnogo toga da uradi kako bi postala punopravni član EU.

– Evropskoj uniji, posebno predsednici evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Anotniu Košti zahvalni smo na svakoj vrsti pomoći koju su pružali i koju pružaju našoj zemlji. Iako punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet, ne emo da ne primetimo dugotrajni zamor od procesa proširenja, kako među pojedinim državama članicama Unije, tako i među državama kandidatima. Upravo je evropski put Srbije dobar primer dužine i složenosti tog procesa.

– Status kandidata stekli smo 2012. godine, a pristupne pregovore započeli još 2014. godine – pre više od dvanaest godina. Građani Srbije stoga s pravom očekuju jasniju perspektivu i konkretnije rezultate procesa u kojem naša zemlja učestvuje duže od jedne decenije. U okolnostima u kojima nije izvesno da će do narednog proširenja Evropske unije doći u bliskoj budućnosti, nastojali smo da budemo konstruktivni i da ponudimo praktične načine za prevazilaženje postojećeg zastoja. Zato smo predložili da se Zapadnom Balkanu omogući postepeno uključivanje u jedinstveno evropsko tržište i pristup šengenskom prostoru i pre punopravnog članstva u Evropskoj uniji. To ne bi predstavljalo zamenu za članstvo, niti snižavanje naših ambicija, već konkretan i pragmatičan put napred, koji bi građanima i privredama regiona omogućio da osete opipljive koristi evropske integracije i pomogao da se prevaziđe zastoj u kojem se proces proširenja predugo nalazi. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti.

EKSPO 2027

Vučić je iskoristio ovu priliku da se zahvali svim zemljama koje su potvrdile učešće na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027, koja se sledeće godine održava u Beogradu.

– Vi koji znate Srbiju i naš region, a i vi koji ste manje upoznati s ovim delom sveta, želim da izrazim zahvalnost svima koji ste ukazali čast Srbiji potvrđivanjem učešća na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027, koja će sledeće godine biti održana u Beogradu pod temom „Play for Humanity: Sport and Music for All“. U Beogradu će se susresti kulture, nauka, sport, tehnologija, privreda i mladi ljudi iz svih krajeva sveta i radujem se što ćemo ugostiti veliki broj država koje su danas u ovoj sali.

Govor predsednika Vučića na Generalnoj skupštini UN u Njujorku, pročitajte u odvojenom tekstu.

Podsetimo, predsednik Vučić prisustvuje 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Tokom boravka u Njujorku, Vučić je imao niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Generalna debata u okviru 81. zasedanja GS UN počela je 22. i trajaće do 28. septembra.

(Blic)