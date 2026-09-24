Hitne mere: Srbija pustila 5.000 tona dizela iz obaveznih rezervi

Vlada republike Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Ðedović Handanović.

“Kao što smo i obećali – država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sada. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5000 tona iz državnih rezervi pustimo na tržište. Ranije ove nedelje rekla sam da očekujemo veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona te da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki – i zato smo reagovali u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da se ugovori sa kompanijama potpisu u narednih dan, dva i da krene povlačenje”, kaže ministarka, prenosi Blic.

Ministarka dodaje i da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022. godine.

(Blic)