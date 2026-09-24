NIS podneo zahtev OFAK za produženje licence nakon 30. septembra

Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je američkoj Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (OFAK), koja posluje u okviru Ministarstva finansija SAD, novi zahtev za izdavanje posebne licence koja bi kompaniji omogućila nastavak redovnog poslovanja i nakon 30. septembra.

U zahtevu upućenom OFAK, NIS je ukazao na značaj nesmetanog rada kompanije za očuvanje energetske stabilnosti Srbije.

Kako se navodi, redovno funkcionisanje Rafinerije nafte Pančevo i kontinuirano snabdevanje domaćeg tržišta gorivom od ključnog su značaja za privredu i građane Srbije, piše Newsmax Balkans.

Više puta produžavana licenca

OFAK je prethodnih meseci u više navrata produžavao posebne licence koje omogućavaju poslovanje NIS uprkos američkim sankcijama povezanih sa vlasničkom strukturom kompanije. Poslednje produženje odobreno je krajem avgusta i važi do 30. septembra.

Paralelno sa tim, vode se razgovori o dugoročnom rešavanju pitanja vlasničke strukture kompanije, što je jedan od razloga zbog kojih je američka administracija do sada odobravala privremena produženja licence.

(Newsmax Balkans)