Radionica o istoriji Pančeva za najmlađe u Gradskoj biblioteci

Gradska biblioteka će do kraja nedelje u okviru Dečje nedelje organizovati tri radionice. Danas one najmlađe mališane čeka razgovor o tome kako da očuvamo prirodu, a veliku pažnju privlači i radionica o istorijskom nasleđu Pančeva koja je zakazana za petak u podne.

SREDA, 7. oktobar, 12.00, radionica „Svesna planeta – spasimo zemljište”

– Za decu mlađeg školskog uzrasta radionicu vodi bibliotekarka Milica Đurđev.

ČETVRTAK, 8. oktobar, 11.30: radionica „Podeljena sreća, dva puta je veća”

– Za decu deci mlađeg školskog uzrasta radionicu vodi dr pedagoških nauka Vukica Jović.

PETAK, 9. oktobar, 12.00: „Upoznajmo kulturno-istorijsko nasleđe Pančeva”

– Stefan Ilić, saradnik u nastavi i bivši polaznik RCT „Mihajlo Pupin” Pančevo, vodi decu starijeg školskog uzrasta kroz istorijsko nasleđe Pančeva.

(Pančevac)

Počinje Dečja nedelja: Pogledajte šta čeka male Pančevce