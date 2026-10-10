Đaci istražuju istoriju: Pančevo kroz vekove

Kako je Pančevo izgledalo nekada, na koji način se menjalo kroz vreme i šta zapravo čini specifičan identitet ovog grada? Odgovore na ova pitanja potražili su stariji školarci tokom nesvakidašnjeg tematskog obilaska kulturno-istorijskih znamenitosti, koji je u okviru obeležavanja Dečje nedelje organizovala Gradska biblioteka Pančevo.

Kroz edukativnu šetnju gradskim ulicama, učenici su imali priliku da prođu kroz svojevrsni istorijski vremeplov. Tokom obilaska, đaci su se upoznali sa ključnim događajima, ličnostima i različitim zajednicama koje su tokom vekova oblikovale arhitekturu, kulturu i društveni život Pančeva – od najstarijih epoha pa sve do savremenog doba.

Stručni vodič kroz ovu istorijsku avanturu bio je Stefan Ilić, koji je radoznalim učenicima otvorio brojne teme o tome šta je u gradu ostalo autentično i nepromenjeno, a šta se modernizovalo. Cilj ove akcije bio je da se mladima ukaže na to da upoznavanje sopstvenog grada znači bolje razumevanje njegove prošlosti, čuvanje pravih vrednosti i aktivno promišljanje o njegovoj budućnosti.

Predstavnici Gradske biblioteke Pančevo izrazili su veliku zahvalnost đacima na pokazanoj radoznalosti i brojnim pitanjima, kao i svima koji su pomogli uspešnu realizaciju ovog edukativnog programa.

(Pančevac/S.L)