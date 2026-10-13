Akcija preventivnih pregleda sprovedena u Kruščici

Akcija preventivnih zdravstenih pregleda u seoskim sredinama Doma zdravlja „Bela Crkva“ sprovedena je u naseljenom mestu Kruščica.

Meštani Kruščice mogli su da obave preventivne preglede lekara opšte medicine, laboratorijske analize, EKG i merenje krvnog pritiska.

U ambulanti u Kruščici bili su organizovani i preventivni ultrazvučni pregledi štitne žlezde u cilju rane dijagnostike i pravovremenog otkrivanja oboljenja. Protekle subote stanovnici Kruščice imali su priliku da urade kompletan oftalomološki pregled, koji obuhvata pregled očnog dna, merenje očnog pritiska i proveru i određivanje dioptrije, prenosi BC Info.

Ovakav pristup, kojim se medicinska usluga maksimalno približava pacijentima u njihovim mestima stanovanja, predstavlja značajnu olakšicu za žitelje belocrkvanskih sela. Na ovaj način omogućava se dostupnost zdravstvene zaštite svima, bez potrebe za putovanjem do samog sedišta Doma zdravlja, što je od posebnog značaja za starije sugrađane i osobe kojima je prevoz do grada otežan.

(BC Info)