Registrovana dva zemljotresa u Srbiji, evo gde je podrhtavalo tlo

Zemljotresi jačine 2 stepena Rihtera zabeleženi su tokom noći kod Štimlja, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Prema informacijama, prvi potres je detektovan sinoć oko 19, a drugi oko 22 časa, oba na dubini od pet kilometara.

Oba epicentra bila su blizu jedan drugom, a nadomak ulaska u Sedlare.

S obzirom na intenzitet, mala je verovatnoća da su zemljotresi napravili neku veću materijalnu štetu.

(Pančevac)