Vesti Srbija

Registrovana dva zemljotresa u Srbiji, evo gde je podrhtavalo tlo

10:30

16.10.2026

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Foto: Pixabay

Zemljotresi jačine 2 stepena Rihtera zabeleženi su tokom noći kod Štimlja, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Prema informacijama, prvi potres je detektovan sinoć oko 19, a drugi oko 22 časa, oba na dubini od pet kilometara.

Oba epicentra bila su blizu jedan drugom, a nadomak ulaska u Sedlare.

S obzirom na intenzitet, mala je verovatnoća da su zemljotresi napravili neku veću materijalnu štetu.

(Pančevac)

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Sedlare Srbija zemljotres

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