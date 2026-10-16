Registrovana dva zemljotresa u Srbiji, evo gde je podrhtavalo tlo

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16.10.2026
Zemljotresi jačine 2 stepena Rihtera zabeleženi su tokom noći kod Štimlja, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Prema informacijama, prvi potres je detektovan sinoć oko 19, a drugi oko 22 časa, oba na dubini od pet kilometara.
Oba epicentra bila su blizu jedan drugom, a nadomak ulaska u Sedlare.
S obzirom na intenzitet, mala je verovatnoća da su zemljotresi napravili neku veću materijalnu štetu.
(Pančevac)
13:32
16.10.2026
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16.10.2026
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