PANČEVO – U Narodnom muzeju Pančevo u četvrtak, 26. novembra u 19 časova, biće svečano otvorena retrospektivna izložba „Stevan Milosavljević – Između prostranstva ratnog pejzaža i karikature“. Postavku je priredio kustos istoričar umetnosti Dimitrije Jovanov, a povod za njeno organizovanje je obeležavanje dve značajne godišnjice – 145 godina od rođenja umetnika i 100 godina od njegove prerane smrti.

Stevan Milosavljević (1881–1926), rođeni Opovčanin i đak pančevačke gimnazije, pripada pionirskoj generaciji studenata Minhenske akademije, koju je upisao na nagovor Paje Jovanovića, postavljajući temelje srpske moderne umetnosti početkom 20. veka. Kao učesnik Prvog svetskog rata i ratni slikar srpske vojske, prošao je povlačenje kroz Albaniju, a nakon rata je živeo u Pančevu gde je bio jedan od pokretača savremene kulturne scene, kao i jedan od osnivača ULUS-a 1919. godine.

U pančevačkom muzeju čuva se najveći deo sačuvane umetničke zaostavštine i arhivske građe ovog svestranog autora, koji je u tehnikama ulja, akvarela, pastela i crteža stvarao portrete, pejzaže, ratne kompozicije, ikone i karikature. Izložba je realizovana uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, a publika će moći da je poseti sve do 10. februara 2027. godine.

(Pančevac)