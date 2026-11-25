Četrnaestogodišnja devojčica Božica Ajeti nestala je 23. novembra u Obrenovcu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti.

Sistem „Pronađi me“ aktiviran je večeras nakon što je u ponedeljak oko 11 časova nestala četrnaestogodišnja devojčica u Obrenovcu.

Dana 23.11.2026. godine, oko 11.00 časova, u Obrenovcu, iz Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj“, u nepoznatom pravcu udaljila se Ajeti Božica, starosti 14 godina.

Božica je visine oko 160 cm, mršave telesne konstitucije, braon očiju, duge crne kose, svetlije puti, na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.

Sva saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 011/192 ili 064/89-23-414.