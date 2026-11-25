Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) podnelo je primedbe na Nacrt plana detaljne regulacije solarnih elektrana u katastarskim opštinama Opovo i Baranda, zahtevajući njegovo odbacivanje u celosti.

Kako upozoravaju, planirana izgradnja solarnih elektrana ugrozila bi jedinstvena prirodna staništa vodoplavnih slatina, močvarnih jezera i brojne vrste koje u njima žive, prenosi Dnevnik.rs.

Prema navodima Društva, projekat obuhvata oko 493 hektara zemljišta na prostoru nekadašnjih slatinskih jezera i ribnjaka. Na širem području zabeleženo je 185 vrsta ptica, više od 102 vrste algi i 14 vrsta vodozemaca i gmizavaca, dok podaci Centra za informacije o biodiverzitetu Biološkog fakulteta u Beogradu ukazuju na prisustvo 127 vrsta od značaja za zaštitu, među kojima su i reliktne, endemične i retke vrste.

– Podržavamo razvoj obnovljivih izvora energije, ali on mora da se zasniva na izboru ekološki prihvatljivih lokacija, što u ovom slučaju nije tako. Projekat predviđa zatrpavanje i adaptaciju izuzetno retkih i ugroženih staništa značajnih za očuvanje biodiverziteta – ističe Marko Šćiban, ornitolog DZPPS-a.

Iz Društva posebno ukazuju na prenamenu zemljišta ribnjaka u građevinsko, ocenjujući da takva odluka nije u interesu lokalne zajednice. Smatraju da bi prostor mogao da se koristi za proizvodnju ribe, sportski ribolov i ekoturizam, dok bi se solarni paneli mogli postavljati na krovove kuća i drugih objekata u Opovu i Barandi.

Dodatno zabrinjava i činjenica da vodene površine Velike Slatine, Slatine, Rakitaša i Pečene Slatine nisu obuhvaćene zaštićenim područjem PIO „Potamišje“, koje je Vlada Srbije proglasila zaštićenim krajem oktobra 2023. godine.

Društvo zato zahteva da se Nacrt plana odbaci u celosti, a da se pomenute vodene površine sačuvaju i usmere ka zaštiti prirode ili održivoj proizvodnji ribe. Najavljuju i da će prikupljenim podacima podržati inicijativu da se ova područja uvrste u granice zaštićenog PIO „Potamišje“.

Sve primedbe Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na Nacrt plana detaljne regulacije dostupne su na njihovom sajtu.

(Dnenvik/Ivana Bakmaz)