Javni poziv za uplatu doprinosa samostalnim umetnicima
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva raspisao je javni poziv za lica koja su stekla status samostalnog umetnika u oblasti kulture, radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i zdravstveno osiguranje za 2027. godinu.
Javni poziv je raspisan na osnovu člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture („Službeni list grada Pančeva“, broj 39/23).
Uslovi za ostvarivanje prava
Pravo na uplatu doprinosa iz gradskog budžeta može ostvariti lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:
Ima status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture, utvrđen od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom.
Ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Pančeva.
Nije obavezno socijalno osigurano po nekom drugom osnovu.
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na javni poziv neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:
Popunjen formular prijave za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje za 2027. godinu (preuzima se na zvaničnoj internet stranici Grada Pančeva ili na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave).
Obrazac 1 – Izjava o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka (takođe dostupan na sajtu Grada i u Uslužnom centru).
Uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u Registar lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.
Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu.
Uverenje o podacima iz Jedinstvene evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).
Rok i način podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava za celu 2027. godinu ističe 10. januara 2027. godine. Pored toga, prijave će moći da se podnose i tokom čitave godine ukoliko neko lice u međuvremenu stekne status samostalnog umetnika.
Dokumentacija se predaje putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva (Trg kralja Petra I 2–4), sa naznakom: „Za javni poziv licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture, radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje“.
Sve dodatne informacije zainteresovani građani mogu dobiti putem telefona 013/308-907 ili slanjem upita na imejl adresu jasmina.bukvic@pancevo.rs.
(Pančevac)