Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva raspisao je javni poziv za lica koja su stekla status samostalnog umetnika u oblasti kulture, radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i zdravstveno osiguranje za 2027. godinu.

Javni poziv je raspisan na osnovu člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture („Službeni list grada Pančeva“, broj 39/23).

Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na uplatu doprinosa iz gradskog budžeta može ostvariti lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:

Ima status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture, utvrđen od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom.

Ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Pančeva.

Nije obavezno socijalno osigurano po nekom drugom osnovu.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni poziv neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

Popunjen formular prijave za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje za 2027. godinu (preuzima se na zvaničnoj internet stranici Grada Pančeva ili na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave).

Obrazac 1 – Izjava o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka (takođe dostupan na sajtu Grada i u Uslužnom centru).

Uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u Registar lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu.

Uverenje o podacima iz Jedinstvene evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).

Rok i način podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava za celu 2027. godinu ističe 10. januara 2027. godine. Pored toga, prijave će moći da se podnose i tokom čitave godine ukoliko neko lice u međuvremenu stekne status samostalnog umetnika.

Dokumentacija se predaje putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva (Trg kralja Petra I 2–4), sa naznakom: „Za javni poziv licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture, radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje“.

Sve dodatne informacije zainteresovani građani mogu dobiti putem telefona 013/308-907 ili slanjem upita na imejl adresu jasmina.bukvic@pancevo.rs.

(Pančevac)