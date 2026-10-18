Dva takmičara, dve medalje: Dinamo briljirao na Trofeju Partizana

Džudisti pančevačkog Dinama ostvarili su stoprocentan učinak na prestižnom međunarodnom turniru „Trofej Partizana Svetislav Ivanović Es 2026“, osvojivši dve medalje – jedno zlato i jedno srebro. Ovaj uspeh dobija na težini s obzirom na to da je reč o najvećem džudo takmičenju održanom ove godine na našim prostorima, koje je okupilo čak 726 takmičara iz 6 zemalja i 63 kluba, uključujući i masovnu ekspediciju od preko 100 učesnika iz Turske.

Pančevački tim je na ovom masovnom takmičenju nastupio sa samo dve takmičarke, a obe su uspele da stignu do samog postolja i obezbede plasman u velika finala. Zlatno odličje pripalo je talentovanoj predstavnici Dinama koja je izdominirala u svojoj kategoriji, dok je umalo proslavljeno i drugo najsjajnije odličje nakon prave sportske drame koja je obeležila sam kraj turnira.

U maratonskom finalnom meču, pančevačka džudistkinja Hristina Dimitrijevski prikazala je lavovsku borbu i izuzetnu spremnost. Nakon regularnog dela, meč je ušao u produžetak, a Hristina je tek u šestom minutu zlatnog boda izgubila zlato na kaznu, i to nakon prilično sporne sudijske odluke. Ipak, njena vrhunska borbenost i srebrna medalja, uz zlato klupske koleginice, potvrdili su visok kvalitet rada u Džudo klubu Dinamo, čijim takmičarkama stižu čestitke za sjajno predstavljanje grada u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji.

(Pančevac/DžK Dinamo)