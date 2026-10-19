Viktor Lazić u Gradskoj biblioteci Pančevo

O svetu sa svojih putovanja i o ulozi knjige u našem zajedničkom svetu u četvrtak u pančevačkoj Biblioteci govori putopisac Viktor Lazić

Pisac, putopisac, neumorni svetski putnik, a po zanimanju advokat, Viktor Lazic gostuje u Gradskoj biblioteci Pančevo u četvrtak, 22. oktobra od 19 časova.

Lazić pripada onoj retkoj vrsti ljudi za koje svet nije samo geografski prostor već neiscrpna knjiga ljudskih sudbina, kultura, običaja i verovanja. Njegova putovanja kroz najudaljenije krajeve planete nisu samo avanture, već i dragocena svedočanstva o raznolikosti sveta, susretima sa nepoznatim narodima i iskustvima koja menjaju naše razumevanje života.

Lazić je i osnivač Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat”, u okviru kojeg deluju Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti. Posvećen je očuvanju pisane baštine, povezivanju kultura i afirmaciji knjige kao jednog od najvažnijih svedočanstava ljudske civilizacije.

U Pančevu će govoriti o iskustvima i susretima sa svojih putovanja. Kako izgledaju predeli koje retko posećuju turisti? Šta možemo naučiti od ljudi čiji se način života potpuno razlikuje od našeg? Može li putovanje biti više od upoznavanja novih prostora – svojevrsno istraživanje čoveka i njegovog mesta u svetu?

Posebna pažnja biće posvećena Lazićevoj strasti prema prikupljanju i očuvanju knjiga, rukopisa i drugih dragocenih tragova kulturne prošlosti, kao i njegovom nastojanju da sačuva književno nasleđe za buduće generacije. Biće to prilika da publika upozna čoveka koji je veliki deo života proveo na putovanjima, ali koji se sa svakog putovanja vraća istoj ljubavi – knjizi.

(Pančevac)

KULTURNI CENTAR: Program od 19. do 25. oktobra