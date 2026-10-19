Pančevo Sport

Tri bronze za Starčevo: Čigoja, Stojanović i Maletić na postolju

Džudisti Akademije Jočić iz Starčeva ostvarili su zapažen uspeh na prestižnom međunarodnom turniru „Trofej Partizana – Svetislav Ivanović Es“, sa kojeg se vraćaju bogatiji za tri bronzana odličja.

15:51

19.10.2026

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Foto: Privatna arhiva

Džudisti Akademije Jočić iz Starčeva ostvarili su zapažen uspeh na prestižnom međunarodnom turniru „Trofej Partizana – Svetislav Ivanović Es“, sa kojeg se vraćaju bogatiji za tri bronzana odličja.

Ovo masovno takmičenje okupilo je u glavnom gradu oko 730 boraca iz Srbije, Turske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, potvrđujući status jednog od najjačih turnira u regionu.
U izuzetno jakoj konkurenciji mlađih pionira, starčevački džudista Radan Čigoja uspeo je da se domogne pobedničkog postolja. U svojoj uzrasnoj i težinskoj kategoriji, koja je brojala 12 kvalitetnih boraca, Čigoja je nakon dve ubedljive pobede i jednog pretrpljenog poraza osvojio bronzanu medalju, pokazavši visok nivo tehničke i fizičke pripremljenosti.

Foto: Privatna arhiva

Pored Čigoje, u Starčevo stižu još dve bronze koje svedoče o sjajnom radu sa mlađim selekcijama. U kategoriji starijih poletaraca do 28 kilograma treće mesto osvojio je Petar Stojanović, dok je u uzrastu mlađih pionira u kategoriji do 34 kilograma identičan uspeh ponovio i Nikola Maletić. Uspešnu ekspediciju Akademije Jočić na beogradskom tatamiju stručno je predvodio trener Marko Jočić, čiji su izabranici još jednom potvrdili da Starčevo ima svetlu budućnost kada je u pitanju džudo sport.

(Pančevac/S.L)

 

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Džudo klub Akademija Jočić džudo Starčevo Marko Jočić Radan Čigoja Trofej Partizana 2026

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