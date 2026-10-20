Dve medalje za Martina Husarika na mitingu u Beogradu

Kovačičanin Martin Husarik, član Plivačkog kluba Dinamo iz Pančeva, ostvario je izuzetan uspeh na Mitingu mladih plivača održanom 17. i 18. oktobra u Beogradu. U izuzetno jakoj konkurenciji u organizaciji PK „Vračar“, mladi plivač se okitio sa dve zlatne medalje u svojoj uzrasnoj kategoriji.

Husarik je demonstrirao vrhunsku formu i dominaciju u sprinterskim disciplinama, trijumfujući u trkama na 50 metara leđnim i 50 metara prsnim stilom.

„Trke su bile izuzetno zahtevne, ali naporan rad na treninzima u Dinamu se isplatio. Ponosan sam što donosim zlata u Pančevo i Kovačicu“, izjavio je Husarik nakon ceremonije dodele medalja.

Stručni štab pančevačkog kluba nije krio zadovoljstvo ovim rezultatom, ističući da je ovo samo potvrda kontinuiteta sjajnih rezultata koje PK Dinamo ostvaruje na domaćoj sceni. „Martin je pokazao izuzetnu mentalnu čvrstinu i tehničku preciznost. Ove dve zlatne medalje su podstrek za još jači rad u narednom periodu“, poručuju iz kluba.

(Pančevac/RTV Kovačica)