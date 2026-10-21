Reči grade svet: 69. Međunarodni sajam knjiga od 23. do 31. oktobra
Pod sloganom „Reči grade svet“, od 23. do 31. oktobra na Beogradskom sajmu biće održan 69. Međunarodni sajam knjiga. Više od 300 direktnih izlagača, bogat književni program i Tunis kao zemlja počasni gost obeležiće ovogodišnju manifestaciju, koja i ove godine okuplja ljubitelje pisane reči i povezuje različite kulture.
Pod sloganom „Reči grade svet“, od 23. do 31. oktobra na Beogradskom sajmu biće održan 69. Međunarodni sajam knjiga. Više od 300 direktnih izlagača i oko 700 učesnika posrednim putem predstaviće domaću i inostranu izdavačku produkciju. Posetioci će moći da pronađu knjige različitih žanrova, a biće organizovani i brojni prateći programi.
Sajam knjiga i ove godine prevazilazi okvire predstavljanja izdavačke produkcije, okupljajući autore, izdavače i čitaoce u prostoru razmene znanja i ideja. Njegov značaj ogleda se i u povezivanju kultura, očuvanju književnog nasleđa i jačanju međunarodne saradnje, istakla je sekretarka za kulturu Grada Beograda Jelena Medaković.
Ovogodišnji počasni gost Sajma je Tunis, čije učešće ima i poseban diplomatski značaj, budući da se obeležava 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Tunisa i Srbije. Predstavljanje ove severnoafričke zemlje biće prilika da se publici približe njena književnost, kultura i tradicija, ali i da se kroz knjigu dodatno učvrste veze između dva naroda.
(RTV Pančevo)