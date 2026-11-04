Humanitarni reformatski bal u Debeljači 21. novembra

Tradicionalni humanitarni reformatski bal biće održan u Debeljači (Torontálvásárhely) po šesnaesti put, nastavljajući dugogodišnju tradiciju zajedništva i dobročinstva. Ovogodišnja manifestacija zakazana je za subotu, 21. novembar, sa početkom u 19 časova u lokalnom Lovačkom domu.

Pored zabavnog karaktera, ovaj događaj svake godine u prvi plan stavlja solidarnost i prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe. Za prepoznatljivu muzičku atmosferu i dobar provod gostiju i ove godine biće zadužen Zoltan Đeri, koji priprema bogat i raznovrstan repertoar.

Organizatori su uputili srdačan poziv svim vernicima, meštanima, ali i gostima iz drugih krajeva da se pridruže ovoj posebnoj večeri i svojim prisustvom podrže zajednički plemeniti cilj.

„Slavite ime njegovo u kolu, uz bubanj i harfu pevajte mu”, poručuju organizatori, ističući da je moto ovogodišnjeg bala citat iz Psalma 149, stih 3, koji na najlepši način oslikava duh zajedništva, pesme i radosti.

Ova tradicionalna manifestacija godinama uspešno uspeva da spoji očuvanje lokalnih kulturnih i verskih običaja sa humanitarnim radom, okupljajući ljude dobre volje spremne da pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

(RTV Kovačica)