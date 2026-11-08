Studenti u blokadi:Spremni smo za Konstitutivnu sednicu

Studenti u blokadi saopštili su danas da su spremni za Konstitutivnu sednicu Narodne skupštine, koja će se održati 17. novembra u 10 časova.

„Konstitutivna sednica Narodne skupštine 17. 11. Spremni smo!“, piše u objavi na mreži „Iks“.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je ranije danas konstitutivnu sednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova i rekla da će na sednici biti šest tačaka dnevnog reda, a da će sednicom predsedavati najstariji poslanik Stojan Radenović.