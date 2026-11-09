Tri decenije Banatskog kola i umetnički opus Đorđa Nađa

DEBELJAČA – U prepunoj sali Doma kulture u Debeljači održan je svečani koncert pod nazivom „Put igre”, kojim je obeleženo trideset godina uspešnog rada Društva za negovanje tradicije „Banatsko kolo”, kao i tri decenije stvaralaštva poznatog koreografa Đorđa Nađa, prenosi RTV Kovačica.

Jubilarni program okupio je brojne igrače, saradnike i prijatelje koji su kroz bogat i dinamičan nastup predstavili značajan deo umetničkog opusa Đorđa Nađa. Tokom večeri, publika je imala priliku da uživa u koreografijama koje su obeležile rad ovog društva i dale prepoznatljiv pečat očuvanju narodne tradicije u Banatu. Ovaj emotivni koncert bio je posvećen čoveku koji je kroz trideset godina predanog rada uveo generacije mladih u svet folklora i naučio ih da poštuju i čuvaju svoje kulturno nasleđe.

(Pančevac/TV Kovačica)