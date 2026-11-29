Mladi violinisti iz Dolova osvojili sedam nagrada na smotri
Učenici izdvojenog odeljenja muzičke škole u Dolovu ostvarili su zapažen uspeh na 24. finalnom takmičenju – Smotri muzičkih talenata u Sremskim Karlovcima, gde su u konkurenciji violinista osvojili ukupno sedam nagrada i jednu titulu laureata.
Školu je na ovom nadmetanju predstavljalo šestoro đaka iz klase profesora Luke Balaša i jedna učenica iz klase profesorke Helene Marinc, a svi takmičari vratili su se sa priznanjima.
Rezultati iz klase profesora Luke Balaša
Đaci profesora Luke Balaša osvojili su četiri prve i dve druge nagrade, dok je Jakov Jovanov sa maksimalnim brojem poena poneo i titulu laureata:
Jakov Jovanov – 100 bodova, laureat
Viktorija Dečermić – 98 bodova, prva nagrada
Maša Kostić – 95 bodova, prva nagrada
Aleksandra Popov – 95 bodova, prva nagrada
Zorana Andrejević – 90 bodova, druga nagrada
Lola Vemić – 90 bodova, druga nagrada
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Prva nagrada i u klasi profesorke Helene Marinc
Uspešan nastup zabeležila je i učenica iz klase profesorke Helene Marinc:
Ana Rankov – 95 bodova, prva nagrada
Takmičare je na klaviru pratila korepetitorka Nikolina Mauzer, dok je profesor Luka Balaš na ovoj smotri bio i član stručnog žirija u jednoj od takmičarskih kategorija.
(Pančevac)