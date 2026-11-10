Učenici iz Hajdučice i Starog Leca na ekskurziji u Bočaru

Hajdučica – Učenici trećeg razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” iz Hajdučice, zajedno sa vršnjacima iz izdvojenog odeljenja (IO) Stari Lec, uspešno su realizovali višednevnu ekskurziju. Oni su u periodu od 2. do 6. novembra 2026. godine boravili u Kreativnom centru „Hertelendi Bajić” u Bočaru.

Tokom petodnevnog boravka, za đake je organizovan bogat edukativni i rekreativni program. Glavne aktivnosti bile su usmerene na upoznavanje kulturno-istorijskog nasleđa ovog kraja kroz interaktivne sadržaje, sportske radionice i prilagođene igre na otvorenom.

Poseban segment putovanja obeležila je poseta Naučno-tehnološkom parku (NTP) u Novom Sadu, gde su učenici imali priliku da učestvuju u specijalizovanim kreativnim radionicama koje su vodili profesori. Ovaj obilazak bio je usmeren na podsticanje radoznalosti i približavanje savremenih tehnologija najmlađima.

Prema rečima organizatora, boravak u Kreativnom centru poslužio je kao odlična platforma za razvijanje kreativnosti, timskog rada i međusobne saradnje među decom. Celokupna ekskurzija protekla je u izuzetno prijatnoj atmosferi, a „učenici su poneli pregršt lepih utisaka” koji će im ostati u dugom sećanju.

(Pančevac/S.L)